السجن 30 عاما.. محكمة فرنسية تصدر حكما ضد رجل هاجم مجلة شارلي إبدو

حكمت محكمة في باريس الخميس على رجل باكستاني بالسجن 30 عاما لمحاولته قتل شخصين خارج المكاتب السابقة لمجلة شارلي إبدو في عام 2020 بساطور لحم.

وقالت وكالة فرانس برس إنه عندما نفذ الهجوم، اعتقد زهير محمود البالغ من العمر 29 عاما خطأ أن الصحيفة الساخرة لا تزال مقرها في المبنى، الذي استهدف قبل عقد من الزمان لنشره رسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد.

انتقلت شارلي إبدو في أعقاب اقتحام مكاتبها، صدمت عمليات القتل في يناير 2015 فرنسا وأثارت جدلا عنيفا حول حرية التعبير والدين، مما أدى إلى تدفق التعاطف في فرنسا المعبر عنه في موجة من التضامن "أنا شارلي" (أنا شارلي).

ووصل محمود، الذي ينحدر من ريف باكستان، إلى فرنسا بشكل غير قانوني في صيف عام 2019.

أدين محمود بمحاولة القتل والمؤامرة الإرهابية وسيتم منعه من دخول فرنسا عندما يقضي عقوبته.

في الثاني من سبتمبر 2020، أعادت شارلي إبدو نشر رسومها الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد، بمناسبة افتتاح المحاكمة في مذبحة 2015.

وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، وحثه الداعية المتطرف على "الانتقام للنبي"، وصل محمود إلى أمام مقر شارلي إبدو السابق.

وباستخدام ساطور جزار، أصاب اثنين من موظفي وكالة أنباء Premieres Lignes بجروح خطيرة.

أثار قرار شارلي إبدو في عام 2020 بإعادة نشر الرسوم الساخرة من محمد موجة من المظاهرات الغاضبة في باكستان.