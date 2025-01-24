أحمد مالك وطه دسوقي.. WATCH IT تطرح بوسترات مسلسل ولاد الشمس

طرحت منصة WATCH IT بوسترات مسلسلها الرمضاني المقبل "ولاد الشمس" الذي يقوم ببطولته أحمد مالك وطه دسوقي والفنان محمود حميدة.

يعرض مسلسل ولاد الشمس عبر منصة WATCH IT خلال موسم رمضان 2025، بعد انطلاق تصويره منذ فترة.

مسلسل "ولاد الشمس" يُعيد أحمد مالك إلى دراما رمضان بعد غياب 3 سنوات، وتحديداً منذ مشاركته في مسلسل "نسل الأغراب" الذي عُرض عام 2021 من بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، فردوس عبدالحميد، وتأليف وإخراج محمد سامي، وكذلك يعود طه دسوقي للظهور في دراما رمضان 2025 بعد غيابه عن الموسم الماضي منذ مشاركته في مسلسل "الصفارة" مع أحمد أمين عام 2023.



وكشف الفنان معتز هشام عن مشروعاته الفنية الجديدة، وهي مسلسل "ولاد الشمس" بطولة أحمد مالك، طه دسوقي، تأليف مهاب طارق، إخراج شادي عبد السلام، ومقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.



وقال معتز هشام لـ صدى البلد، إنه يجسد دور (قطايف) شخص مثقف، وسر الاسم عند المؤلف، لكنه يتعلق بالمكان الذي عثر عليه فيه وهو طفل.

وأضاف: “أتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور والنقاد وهو تجربة إنسانية جدا، وتدور الأحداث في قالب إنساني عن شباب في ظروف صعبة موجودة داخل دار أيتام.. أنا سعيد جدا لأننا أصبحنا نتناول هذه الموضوعات الإنسانية بشكل كبير”.