الصحة: حققنا الهدف الإقليمي لمكافحة التهاب الكبد B

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، عن إنجاز جديد لمنظومة الصحة في مصر، مؤكدا أن الدولة المصرية حققت الهدف الإقليمى لمكافحة إلتهاب الكبدي "B".



وأكد حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر" تقديم الإعلامي شريف عامر، أن منظمة الصحة العالمية منحت مصر شهادة تفيد بتحقيقها الشروط التى وضعتها المنظمة فى مسار مكافحة التهاب الكبدي "B".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مصر لديها نظام خاص بمكافحة فيروس بى تطبقه على ثلاث مراحل بداية من الولادة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تحقيق هذا الهدف انجاز جديد لمنظومة الصحة في مصر بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

معدل تغطية التطعيمات

وأشار حسام عبد الغفار، إلى أن الدولة المصرية استطاعت ان تحافظ على معدل تغطية التطعيمات، وهي تزيد عن 91٪.