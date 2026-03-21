الزراعة: حملات ميدانية بالمحافظات لمنع التعديات على الرقعة الزراعية خلال أيام العيد

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جهودها للحفاظ على الرقعة الزراعية، وحمايتها من التعدي عليها، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة تكثيف أعمال المتابعة الميدانية والتصدي الحاسم لجميع أشكال التعدي على الأراضي الزراعية، خاصة خلال فترات الإجازات والأعياد.

وقال الدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، إن مهندسي الإدارة في ثاني أيام عيد الفطر، نفذوا حملات مرور ميدانية موسعة بعدد من المحافظات، شملت: الجيزة، بني سويف، الفيوم، سوهاج، الإسماعيلية، الشرقية، القليوبية، البحيرة، دمياط، والقاهرة، لمتابعة أي حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية ورصد المخالفات في مهدها.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، الى أن تلك الحملات تأتي في إطار خطة متكاملة لرفع درجة الاستعداد القصوى خلال فترة العيد، مع استمرار عمل غرف العمليات المركزية والفرعية على مدار الساعة، لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي بلاغات تتعلق بالتعديات.

واضاف أنه تم خلال الزيارات الميدانية، متابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها حيال اي حالة تعدي، وتنفيذ الازالات الفورية في المهد، فضلا عن التنسيق مع أجهزة الحكم المحلي وقوات الامن، لافتا إلى أنه تم الاطمئنان أيضا على سير العمل بغرف العمليات الفرعية وتلقى الشكاوى والبلاغات.

وأكد راشد على استمرار المتابعة اليومية من قبل مسؤولي حماية الأراضي بكافة المديريات الزراعية، مع تكثيف المرور الدوري، خاصة في القرى والمناطق التي تشهد ضغوطا عمرانية، لضمان الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع استنزافها، لافتا إلى استمرار غرفة العمليات المركزية بالإدارة في تلقى البلاغات والشكاوى، ومتابعة أعمال المديريات اول بأول.

وأهابت وزارة الزراعة بالمواطنين ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء والحفاظ على الأراضي الزراعية، مؤكدة أن التعدي عليها يمثل تهديدا مباشرا للأمن الغذائي القومي.

ولفتت إلى أن حماية الأراضي الزراعية مسؤولية وطنية مشتركة، ولن يتم السماح بأي تجاوزات، مع الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة للحفاظ على مقدرات الدولة الزراعية للأجيال القادمة.