البنك المركزي الروسي يخفض الفائدة إلى 15% وتوقعات بتراجع التضخم
أخبار التوك شو: موقع إذاعة القرآن الكريم يحقق 51 مليون زيارة في أيام.. والأرصاد تعلن موعد انتهاء التقلبات الجوية
الأركان الإيرانية تتوعد: الرد بضربات أعمق على أي استهداف لمنشآتنا
الصحة: مبادرة فحص المقبلين على الزواج تُجري الكشف الطبي لـ 4.7 مليون شاب وفتاة
موعد مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
أسرار جديدة فى أزمة الرقابة وسحب فيلم «سفاح التجمع»
بدوي: إنهاء وتسوية مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز نهاية يونيو
شقيق المتهمين في واقعة أكياس المياه يكشف التفاصيل: كنا بنعمل خير واللي حصل رد فعل
معتمد جمال يكشف عن استعدادات الزمالك لمواجهة اوتوهو
من يحكم إيران؟ أكسيوس: غياب مجتبى خامنئي يثير القلق
الآثار تكشف عن لوحة حجرية تعود إلى عصر الإمبراطور الروماني تيبيريوس
تحذير عاجل من الزراعة.. شراء التقاوي من أماكن مجهولة يهدد محصولك

شيماء مجدي

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي جهودها المكثفة في متابعة منظومة إنتاج وفحص التقاوي على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باستمرار العمل بكافة القطاعات الخدمية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لضمان انتظام تقديم الخدمات الزراعية ودعم المزارعين، ومن بينها انتاج التقاوي تحت إشراف الدكتور خالد السلاموني، رئيس قطاع الإنتاج الزراعي.

وقال الدكتور أمجد ريحان، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، إن الإدارة واصلت أعمالها الميدانية خلال ثاني أيام عيد الفطر، حيث تم تنفيذ مرور مكثف على حقول تقاوي المحاصيل الاستراتيجية الشتوية، خاصة تقاوي الإكثار التابعة للجهات الحكومية والشركات، وعلى رأسها القمح، والشعير، والفول البلدي.

وأوضح أن المتابعة شملت أيضا الاستعداد لتوفير تقاوي لمحصول الذرة الشامية، فضلًا عن المرور على محطات إعداد وغربلة التقاوي بمختلف المحافظات، للتأكد من الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة، وضمان إنتاج تقاوي عالية الجودة، مشيرًا إلى أنه تم التعامل الفوري مع أية معوقات قد تؤثر على سير العمل، مع تذليل كافة العقبات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي ، أنه تم توجيه جميع مديري الإدارات بالمحافظات بضرورة التواجد الميداني المستمر خلال فترة الإجازة، ومتابعة مواقع العمل المختلفة، لضمان عدم تأثر منظومة إنتاج التقاوي خلال هذه الفترة الحيوية من الموسم الزراعي.

وفي سياق متصل، كثفت الإدارة حملات الرقابة والتفتيش على محال الاتجار في التقاوي، لضبط الأسواق ومنع تداول التقاوي غير المعتمدة أو مجهولة المصدر، بما يضمن وصول تقاوي معتمدة وعالية الجودة إلى المزارعين، باعتبارها أحد أهم مدخلات الإنتاج الزراعي.

وأشار ريحان ، إلى أن الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي تقوم بدور محوري في دعم منظومة الأمن الغذائي، من خلال فحص واعتماد التقاوي المخصصة للسوق المحلي، وكذلك سحب وفحص عينات التصدير للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية الدولية، بما يعزز من قدرة التقاوي المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وناشدت الوزارة، جموع المزارعين بعدم شراء التقاوي إلا من المنافذ المرخصة التابعة للوزارة أو الجهات المعتمدة، مع ضرورة الحصول على فاتورة رسمية وشهادة فحص زراعي عند الشراء، حفاظا على حقوقهم وضمان جودة الإنتاج.

وأكدت الوزارة، استمرار جهود إحكام الرقابة على منظومة التقاوي، باعتبارها حجر الأساس في تحقيق إنتاجية مرتفعة وجودة عالية للمحاصيل الزراعية، ودعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

