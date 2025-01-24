رئيس دار الكتب والوثائق: معنيون بنشر كتب التراث والتاريخ والفكر واللغة

قال أسامة طلعت، رئيس دار الكتب والوثائق، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد أكبر في الشرق الأوسطـ، متابعا: دار الكتب والوثائق معنيه بالحفاظ على التراث المصري والفكري.



وأضاف أسامة طلعت خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أن فكرة إنشاء الدار كانت على يد الخديوي إسماعيل، لجمع المخطوطات ونسخ المصاحف القديمة، وإتاحتها للمواطنين، بعد ترميمها والعناية بها.

واسترسل: الدار معنية بنشر كتب التراث والتاريخ والفكر واللغة، مشددا على أن الكتاب المطبوع لازال له قيمته ومكانته بين الأجيال، والإقبال على معرض الكتاب خير دليل.

وأشار إلى أن مبادرة المليون كتاب، تستهدف الوصول إلى العدالة الثقافية ودعم فكرة القراءة، متابعا: المبادرة تعتبر هدية من وزارة الثقافة لكل الشعب المصري.وتُعد مبادرة "مليون كتاب" إحدى الخطوات الهامة التي تتخذها وزارة الثقافة في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز الثقافة وتنمية الوعي المعرفي، وهي تهدف إلى أن تصبح علامة مضيئة في مجال نشر الكتاب وتحقيق العدالة الثقافية في كافة أنحاء مصر.





