حاجز يحول بين الانسان وحرمات الله .. مفتي الجمهورية يتحدث عن أهمية الصلاة (فيديو)

تحدث الدكتور نظير محمد عيّاد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، عن أهمية الصلاة في الإسلام، قائلا: إن الصلاة كواحدة من أهم العبادات التي ينظر إليها على أنها عماد الدين لفتاً بأنها علاقة وسبيل ممتد على مدار اليوم والليل بين العبد وربه.

وأضاف الدكتور نظير محمد عيّاد في لقائه ببرنامج "اسأل المفتي" مع الإعلامي حمدي رزق على قناة صدى البلد، أن هذه العلاقة لا يكتفي الاثر الخاص بها بالعلاقة الانسان بربه ولكن يتجاوز لعلاقة الانسان بغيره وبفعله.

و استشهد نظير محمد عيّاد، بقول النبى صلى الله عليه وسلم (بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم رمضان) رواه البخاري ومسلم .

وتابع نظير عياد، بأن الصلاة هى معراج العبد لربه والحاجز الذي يحول بين الانسان وحرمات الله تبارك وتعالى.