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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

القناة الناقلة لمباراة مصر وسلوفينيا في بطولة العالم لكرة اليد

منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
حمزة شعيب
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تترقب جماهير كرة اليد في مصر والعالم العربي مواجهة قوية بين منتخب مصر لكرة اليد ونظيره السلوفيني، المقررة اليوم الجمعة في السابعة مساءً، وذلك في إطار منافسات الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد للرجال 2025، التي تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج. تأتي هذه المباراة كثاني مواجهات الفراعنة في الدور الرئيسي، حيث يقع منتخب مصر في مجموعة تضم كرواتيا، الأرجنتين، سلوفينيا، أيسلندا، وكاب فيردي.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وسلوفينيا


حصلت الشركة المتحدة للرياضة على حقوق بث مباريات بطولة العالم لكرة اليد 2025، حيث ستُذاع مباريات منتخب مصر وكل مباريات البطولة عبر قنوات "أون تايم سبورتس". وقد حرصت الشركة على تلبية رغبة الجمهور المصري وعشاق كرة اليد في متابعة البطولة ودعم الفراعنة في مشوارهم بالبطولة.

أهداف الفراعنة في المباراة:
يطمح منتخب مصر لكرة اليد، بقيادة المدير الفني الإسباني خوان كارلوس باستور، إلى تحقيق الفوز في مواجهة اليوم لتعويض الخسارة أمام أيسلندا بنتيجة 27-24 في بداية الدور الرئيسي. ومن المقرر أن يلتقي الفراعنة بعد ذلك مع منتخب كاب فيردي يوم الأحد القادم في السابعة مساءً.

أداء الفراعنة في الدور الأول:
شهد الدور الأول أداءً مميزًا لمنتخب مصر، حيث حقق ثلاث انتصارات متتالية. بدأ الفراعنة مشوارهم بفوز كبير على الأرجنتين بنتيجة 39-25، ثم تغلبوا على البحرين بنتيجة 35-24 في مباراة شهدت تألق الحارس كريم هنداوي وأحمد هشام دودو ومحسن رمضان، الذي حصل على لقب أفضل لاعب في المباراة. كما برز أداء محمد علي ويحيى خالد ومحمد سند في المباريات السابقة.

نظام البطولة:
تأهل للدور الرئيسي أول 3 منتخبات من كل مجموعة، حيث يشارك 24 منتخبًا في هذا الدور، يتم تقسيمهم إلى 4 مجموعات. كل منتخب يحتفظ برصيد النقاط التي حصل عليها من مواجهتيه مع المنتخبين المتأهلين من نفس المجموعة في الدور الأول. في الدور الرئيسي، يلعب كل منتخب ثلاث مباريات ضد المنتخبات المتأهلة من المجموعة المجاورة، دون مواجهة المنتخبات التي لعب ضدها في الدور الأول.

التأهل لدور الـ8:
يتأهل مباشرة إلى دور الثمانية الأول والثاني من كل مجموعة في الدور الرئيسي، على أن تقام مباريات دور الـ8 بنظام خروج المغلوب، تليها نصف النهائي والنهائي لتحديد بطل العالم.

منتخب مصر كرة اليد مصر وسلوفينا

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