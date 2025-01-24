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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر اليورو اليوم 24-1-2025

سعر اليورو
سعر اليورو
علياء فوزى
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لايزال سعر اليورو في مصر مستقرا مقابل الجنيه المصري؛ وذلك في آخر تعاملات اليوم الجمعة الموافق 24-1-2025.

سعر اليورو اليوم

كان آخر تداول لسعر اليورو أمام الجنيه؛ داخل الجهاز المصرفي قبل انتهاء العمل بعد قرار البنك المركزي المصري بتعطل العمل في البنوك؛ يتراوح ما بين 52.24 و52.26 جنيها في المتوسط.

سعر البنك المركزي

بلغ متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 52.24 جنيها للشراء و 52.35 جنيها للبيع.

أقل سعر

وصل أقل سعر يورو أمام الجنيه نحو 51.93 جنيه للشراء و 52.44 جنيه للبيع في المصرف المتحد.

وسجل ثاني أقل سعر يورو أمام الجنيه نحو 52.1 جنيه للشراء و 52.44 جنيه للبيع في بنك مصر.

ووصل ثالث أقل سعر يورو أمام الجنيه نحو 52.15 جنيه للشراء و 52.42 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي.

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 52.16 جنيه للشراء و 52.42 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

وبلغ سعر اليورو في معظم البنوك المصرية نحو 52.18 جنيه للشراء و 52.46 جنيه للبيع في بنك الكويت الوطني، ميد بنك.

متوسط السعر

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 52.19 جنيه للشراء و 52.44 جنيه للبيع في بنك " سايب، العقاري المصري العربي، القاهرة، قطر الوطني QNB، التجاري الدولي CIB، الامارات دبي الوطني، الأهلي المتحد، الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي، البركة، فيصل الاسلامي، العربي الافريقي الدولي".

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 52.22 جنيه للشراء و52.47 جنيه للبيع في بنك “ قناة السويس، نكست”.

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 52.23 جنيه للشراء و 52.66 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، تنمية الصادرات".

وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 52.36 جنيه للشراء و 52.54 جنيه للبيع في بنوك "كريدي أجريكول، مصرف أبوظبي الاسلامي، المصري الخليجي".

أعلى سعر

 وصل أعلى سعر يورو مقابل الجنيه نحو 52.28 جنيه للشراء و 52.47 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.

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