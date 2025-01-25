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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البورصة المصرية تربح 47 مليار جنيه الأسبوع الماضي

البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح
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ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 47.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 2.243 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.2%.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 29997.69 نقطة، خلال الأسبوع الماضي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.48% ليغلق عند مستوى 8516.47 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 3% ليغلق عند مستوى 11666.54 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 37327.59 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 10597.61 نقطة.

ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 448.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، في حين بلغت كمية التداول نحو 11.003 مليار ورقة منفذة على 592 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 397.7 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 5.053 مليار ورقة منفذة على 535 ألف عملية خلال الشهر الماضي، واستحوذت الأسهم على 5.21% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 94.79%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

رأس المال السوقي للبورصة المصرية المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية قيمة التداول بالبورصة المصرية

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