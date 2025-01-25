إعلامي يفجر مفأجاة لجماهير الأهلي بشأن بن شرقي

فجر الإعلامي إبراهيم عبد الجواد مفاجأة نارية لجماهير الأهلي بشأن أشرف بن شرقي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب إبراهيم عبد الجواد : أشرف بن شرقي دلوقتي أقرب للانتقال إلى الأهلي أكثر من أي وقت مضى .

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقناة الناقلة



ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة أمام نظيره بيراميدز يوم الأحد المقبل الموافق 26 يناير الجاري في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

ويطمح الأهلي لاقتناص الثلاث نقاط من نظيره بيراميدز، للحفاظ على مركزه بالقمة، ولتعويض جماهيره عن المستوى المتراجع للفريق في الفترة الأخيرة.