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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصحافة الأجنبية.. ترقب في إسرائيل بشأن هدنة لبنان.. قرار مفاجئ بشأن السجينات المتحولات .. اليونان تخطط لإصلاح نظام إقامة العمال المهاجرين

الصحافة الأجنبية
الصحافة الأجنبية
ناصر السيد
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تناولت الصحف الأجنبية الصادرة اليوم السبت مجموعة من القضايا العالمية والإقليمية، وتنوعت الموضوعات بين أزمات الشرق الأوسط، والقرارات الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع تركيز خاص على الأحداث الجارية في المنطقة العربية. 

الجارديان: ترقب في إسرائيل بشأن هدنة لبنان

جنوب لبنان

وكشفت صحيفة الجارديان البريطانية، في تقرير لها يوم السبت عن وجود حالة من الترقب في إسرائيل، بسبب حالة عدم اليقين حول اتفاق وقف إطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله.

وأعلنت إسرائيل أمس الجمعة أنها لن تنحسب من جنوب لبنان بانتهاء مهلة الـ60 يوما المحددة بحسب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع نهاية نوفمبر الماضي مع حزب الله، وهو الأمر الذي يفتح باب الاحتمالات لعودة الاشتباكات مجددا بين الجانبين.

وقال ديفيد أزولاي، رئيس المجلس الإقليمي لميطولا، لصحيفة الجارديان خلال زيارة لمركز القيادة تحت الأرض في المدينة الأسبوع الماضي: "كنت ضد وقف إطلاق النار وأفضل الاستمرار في القيام بذلك لمدة عام آخر، أو عامين، إذا كان ذلك يعني اختفاء حزب الله تمامًا من الحدود". 

وأضاف أن المدينة هي الأكثر تعرضًا للقصف في البلاد بأكملها، وهو أمر غير مفاجئ بالنظر إلى موقعها - إصبع رفيع من الأرض يمتد شمالًا إلى الريف اللبناني.

كتب المعلق رون بن يشاي في صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية يوم الجمعة: "هناك مسؤولون في البيت الأبيض قريبون من الرئيس ويعارضون السماح للجيش الإسرائيلي بتأخير الانسحاب من لبنان، وما يحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع سيكون حاسما ليس فقط للمسرح اللبناني، بل وأيضا للعلاقة بين الإدارتين في واشنطن وتل أبيب".

نيويورك تايمز: قرار مفاجئ بشأن السجينات المتحولات جنسيا

ترامب

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، عن إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا إلى السجون الفيدرالية بإيداع السجينات المتحولات جنسيا في سجون الرجال لقضاء فترة عقوبتهن، مع وقف العلاجات الطبية المرتبطة بالتحول الجنسي. 

وأوضحت نيويورك تايمز أن هذه الخطوة جزء من أمر تنفيذي واسع النطاق أصدره ترامب في أول يوم له في منصبه، يهدف إلى اعتراف الولايات المتحدة بجنس الشخص عند ولادته فقط. 

 وكان ترامب وقع مرسومًا يعترف بجنسين بيولوجيين فقط ويعيد اعتماد الحقيقة البيولوجية في الحكومة الفيدرالية، مع تحديد فئات مثل "امرأة"، "رجل"، "فتاة"، و"ذكر".

كاثمينيري: اليونان تخطط لإصلاح نظام تصاريح الإقامة للعمال المهاجرين 

وتخطط اليونان لإصلاح شامل لنظام تصاريح الإقامة للعمال المهاجرين لمعالجة نقص العمالة الوشيك. 

قالت صحيفة كاثيمينري اليونانية إنه وفقا لأرقام الحكومة، ستحتاج البلاد إلى 200 ألف عامل إضافي في غضون خمس سنوات لتحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 2٪.

وفي حين يؤكد المسؤولون اليونانيون أن تعزيز مشاركة القوى العاملة بين المجموعات غير النشطة وتشجيع المغتربين على العودة هي خطوات أساسية، فإن المهاجرين سيلعبون دورا رئيسيا في سد الفجوات الحرجة. 

وبحلول عام 2050، من المتوقع أن ينخفض ​​عدد السكان في سن العمل في اليونان بنسبة 27٪، في حين سيزداد عدد المتقاعدين بنسبة 20٪.

ويشير مسؤولو الوزارة إلى الحاجة الملحة لتحديث النظام، مضيفين أن تراكم الطلبات الحالي البالغ 280 ألف طلب معلق يعكس عدم الكفاءة النظامية "وبهذا المعدل، تتزايد الحالات غير المحلولة بنسبة 20٪ سنويًا"، كما لاحظوا.

سيُطلب من أصحاب العمل إعطاء الأولوية للعمالة المنزلية من خلال خدمة التوظيف العامة اليونانية (DYPA) قبل توظيف العمال من الخارج.

سلطت مصادر حكومية الضوء على أوجه القصور في الاتفاقيات الثنائية مع مصر وبنجلاديش، والتي لم تحقق أداءً جيدًا. 

من بين 5000 مكان مخصص للعمال المصريين، تم شغل 180 فقط وفي الوقت نفسه، فيما يتعلق ببنجلاديش، فإن علاقاتها مع الهند تعيق الوصول إلى الخدمات القنصلية في نيودلهي، مما يعقد الهجرة.

إسرائيل نتنياهو اليونان الجارديان الصحافة الأجنبية هدنة لبنان السجينات المتحولات جنسيا

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