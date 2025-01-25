الصليب الأحمر الدولي يتسلم المحتجزات الإسرائيليات الأربع في غزة

تسلم الصليب الأحمر الدولي يوم السبت المحتجزات الإسرائيليات الأربع في قطاع غزة.

وأكدت حماس في بيان لها أنها ستفرج عن المجندات الإسرائيليات “كارينا أرئيف ودانييل جلبوع، ونعمة ليفي وليري إلباغ”.

وتترقب دولة الاحتلال المرحلة الثانية من صفقة الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين الموجودين في قبضة فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

ويأتي الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في إطار اتفاق غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الجاري، وبدأ وقف إطلاق النار في القطاع المنكوب الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023.