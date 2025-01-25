أمن القاهرة يوزع الهدايا على المواطنين بميدان التحرير بمناسبة عيد الشرطة الـ73

قام ضباط من جميع أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء طارق راشد، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، بتوزيع الورود وأعلام مصر والشيكولاتة على المواطنين بميدان التحرير احتفالا بعيد الشرطة الـ73.

يأتى ذلك فى إطار الاحتفالات بعيد الشرطة الـ73 وفى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بضرورة العمل على تعظيم الدور الاجتماعى للمؤسسة الأمنية لبناء جسور الثقة والتعاون بينهم وبين الجمهور، من خلال تقديم الخدمات الإنسانية والتفاعلية مع جميع المنظمات التى تقدم خدمات للمواطنين، والمشاركة الإيجابية بين أجهزة الأمن والمواطنين.