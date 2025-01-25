أعراض أورام المخ .. وعلامات تستوجب زيارة الطبيب فورا

تعد أورام المخ من الأمراض شديدة الخطورة فيمكن أن تسبب الوفاة في وقت قياسي.

ووفقا لما جاء في موقع nhs نعرض لكم اهم أعراض أورام المخ للتمكن من اكتشافها مبكر

أعراض ورم المخ

تختلف أعراض ورم المخ حسب الجزء المصاب من المخ.

ونستعرض في هذا التقرير أعراض أورام المخ الشائعة:

الصداع

النوبات

الشعور المستمر بالغثيان والمرض (القيء) والنعاس

تغيرات عقلية أو سلوكية، مثل مشاكل الذاكرة أو تغيرات في الشخصية

ضعف تدريجي أو شلل في جانب واحد من الجسم

مشاكل في الرؤية أو الكلام

في بعض الأحيان قد لا تعاني من أي أعراض في البداية، أو قد تتطور الأعراض ببطء شديد مع مرور الوقت.

علامات الخطر



يجب عليك زيارة الطبيب العام إذا كنت تعاني من هذه من الأعراض خاصة إذا كنت تعاني من صداع يزداد سوءا أو يختلف عن نوع الصداع الذي تعاني منه عادة.

قد لا يكون لديك ورم في المخ، ولكن يجب التحقق من هذه الأنواع من الأعراض.

إذا لم يتمكن الطبيب العام من تحديد سبب أكثر احتمالية لأعراضك، فقد يحيلك إلى طبيب متخصص في المخ والجهاز العصبي (طبيب أعصاب) لإجراء المزيد من التقييم والاختبارات.