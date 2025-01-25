الشرقية .. ضبط 9 ألاف عبوة مياه غازية وطن ملح صناعي مجهول المصدر بمركز بلبيس

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية، قامت إدارة تموين بلبيس بحملة تموينية برئاسة أحمد مرسى مدير الإدارة وحمادة صالح ومحمد عمار مفتشى الرقابة التموينية بالإدارة وتم تحرير ٢٥ محضر إثبات حالة للمخابز البلدية المخالفة .

وباستكمال أعمال الحملة لضبط الأسواق تم تحرير محضر رقم ٢٥٩٣٤ جنح مركز بلبيس لصاحب مخزن مواد غذائية مجهولة المصدر وتم التحفظ على ٩٠٠٠ عبوة مياه غازية وتحرير محضر رقم ٢٥٩٣٥ جنح مركز بلبيس ضد المسئول عن مخزن تابع لإحدى مصانع المنظفات الصناعية لحيازته واستخدامه ملح صناعى مجهول المصدر وتم التحفظ على طن ونصف ملح صناعي.