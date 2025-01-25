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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ننشر تفاصيل أسعار ياميش رمضان

ياميش رمضان
ياميش رمضان
ولاء عبد الكريم
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أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك، أن الجمعية تواصل دورها الفاعل في حماية حقوق المستهلك وضمان التوازن في الأسواق خلال موسم رمضان 2025.

وأشار المنوفي إلى أن الجمعية أجرت دراسة شاملة لأسعار ياميش رمضان، حيث تبين وجود تنوع كبير في الأسعار يعكس اختلاف الجودة والعلامات التجارية. وأوضح أن هذه الفروقات ناتجة عن عوامل مثل التوريد والتخزين والجودة، مع استمرار التنسيق مع التجار لتقليل الفجوة السعرية وتسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم الرمضانية.


تفاصيل أسعار السلع الرمضانية:

 

قمر الدين:

 تتراوح أسعاره بين 30 و100 جنيه للفة وزن 400 جرام. وتحرص الجمعية على مراقبة الأسعار لضمان عدم وجود تلاعب، خاصة بسبب الإقبال الكبير عليه.

المكسرات:

 شهدت أسعارها تفاوتاً ملحوظاً، حيث بلغ سعر ربع كيلو البندق المقشر 170 جنيه، بينما يتراوح اللوز بين 120 و150 جنيها.

الزبيب وجوز الهند والكاجو: 

تراوحت أسعار الزبيب بين 30 و70 جنيها للكيلو، وجوز الهند بين 40 و60 جنيه، والكاجو المقشر بين 170 و200 جنيه.

البلح والمشمشية: 

شهدت أسعار البلح استقراراً، حيث تراوحت بين 20 و90 جنيها للكيلو، بينما تراوح سعر المشمشية بين 60 و80 جنيها للربع كيلو.

دعا المنوفي المواطنين إلى الشراء من الأسواق التي تلتزم بالأسعار الاسترشادية والتأكد من جودة المنتجات من خلال فحص تواريخ الصلاحية والشهادات المرتبطة بها.

كما أكد أن الجمعية تقوم بدور رقابي نشط عبر مكاتبها المنتشرة في مختلف المحافظات، مع متابعة يومية للأسواق لضمان استقرار الأسعار وتوفر السلع بأسعار مناسبة.

وأكد المنوفي، على أهمية توعية المستهلكين حول كيفية اختيار السلع الجيدة بأسعار مناسبة، مؤكداً أن جمعية "عين" ستظل حريصة على تلقي شكاوى واستفسارات المواطنين لضمان حقوقهم.

اخبار مصر مال واعمال سعر ياميش رمضان سعر المكسرات سعر السلع الرمضانية سعر الكاجو والزبيب سعر قمر الدين

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