أيمن عبدالمحسن: مشهد الإفراج عن المجندات الإسرائيليات يعكس التزام بنود الاتفاق

أكد اللواء أركان حرب أيمن عبدالمحسن، الخبير العسكري والاستراتيجي أن مصر، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، مستمرة في دفع جهود تنفيذ اتفاق الهدنة، مشيرًا إلى التزام القيادة المصرية بضمان تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وصف عبدالمحسن خلال لقاء ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، على قناة القاهرة الإخبارية، مشهد الإفراج عن المجندات الإسرائيليات بالزي العسكري بأنه تأكيد على التزام حماس ببنود الاتفاق، مع الإشادة بالمشهد المهيب الذي عكس جدية التنفيذ.

وأشار إلى أن إسرائيل صعّدت من انتهاكاتها في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023، مما يشكل خرقًا للقانون الدولي والقانون الإنساني.

أكد عبدالمحسن أن الانتهاكات الإسرائيلية تعيق الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، مطالبًا بوقف هذه التجاوزات.