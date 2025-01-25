كل الناس هتشتكي.. تعليق قوي من حسام بدراوي على تطوير التعليم في مصر

أكد حسام بدراوي المفكر السياسي، أن تقدم أي دولة يتم بتقدم التعليم فيها .



وقال حسام بدراوي في حواره مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"لتعديل وإصلاح أي تعليم يكون هناك رؤية وأي رؤية يخرج منها استراتيجيات ومشروعات وقوانين معلنة لإحداث التطوير اللازم ".



وتابع :"لا يتم تطبيق الرؤية الشاملة لتطيور التعليم بشكل كامل في مصر وتطبق جزء منها وما هو معروض حاليا للتطوير معروض لمرحلة عمرية في الثانوية في الفئة من 16 لـ 19 سنة ".

واكمل حسام بدراوي :" كل الناس بتشتكي ولما يتم التطوير كل الناس هتشتكي “، مضيفا:” لابد من توافر سياسة لإقناع المواطن بالتغيير في التعليم المصري".

ولفت :" هناك نظم تعليم ناجحة في العالم باكمله ويمكن استخدام نموذج آخر ويتم تمصيره ولا نضيف عليه أعباء جديدة".

