«الديهي»: صورة تسليم الأسيرات الإسرائيليات اليوم لا تنم عن هزيمة حماس أو ضعفها

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن اليوم أجريت عملية تبادل أسرى بين إسرائيل وفلسطين، حيث تم تسليم 4 مجندات إسرائيليات مقابل 200 أسير فلسطيني، منوها بأن اتفاق التهدئة كان اليوم تحت الاختبار.

وأشار “الديهي”، خلال برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، إلى أن قوات حماس اليوم ظهروا في شكل منظم وملفت أثناء تسليمهم المجندات الإسرائيليات، معتبرًا أن صورة اليوم لا تنم عن هزيمة حماس أو ضعفها، حيث عاملت حماس المجندات الإسرائيليات باحترام.

وأضاف “الديهي”، أن حماس ما زالت موجودة على الأرض، وتصوير الأمر أن أهل غزة غاضبون من عناصر حماس غير صحيح، مستدلاً بصورة مرأة فلسطينية تقوم بإلقاء الورد على مقاتلي حماس، حيث يعبر هذا المشهد عن حقيقة الشعب الفلسطيني، ويؤكد أن الإسرائيليين لن يشعروا بالأمن ما لم تقم دولة فلسطينية.