عيار 21 الآن مفاجأة.. سعر الذهب اليوم الأحد 26 يناير بعد التحرك الأخير

تحرك سعر الذهب في مصر بشكل كبير فهو محل اهتمام الكثير يوميا، إذ واد في سوق الصاغة بعد قفزة في سعر الأوقية عالميا.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 أكثر من 3850 جنيها في محلات الصاغة خلال التعاملات، وفقًا لآخر تحديث في سوق الصاغة المصرية.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الأحد 26-1-2025

ينشر “صدى البلد” آخر التطورات في سعر الذهب اليوم فى مصر، وذلك في ظل تغيرات مستمرة فى سعر البيع للمستهلكين، وذلك على خلفية تحرك جديد.

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أسعار الذهب الآن في مصر

شهدت أسعار الذهب تغييرات ملحوظة، أبرزها ارتفاع سعر عيار 21 الذي يلقى إقبالًا كبيرًا في السوق المصرية والذي سجل نحو 3830 جنيهًا للبيع بحسب أخر تحديث بعد 3740 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم 26 -1-2025

ارتفعت أسعار الذهب محليًا مع استمرار التأثيرات العالمية على سوق المعدن الأصفر، مما انعكس على الأسعار بشكل مباشر، حيث سجل سعر الأوقية قفزة كبيرة إلى 2,771 دولارا .

سعر الذهب اليوم عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 ارتفاعا ليصل إلى 3304 جنيهات للشراء في محلات الصاغة، ويعد عيار 18 خيارًا مفضلًا للكثيرين عند شراء الخواتم والسلاسل الذهبية.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

شهد سعر الجنيه الذهب عيار 24 ارتفاعا إلى 30840 جنيها بعد 30080 جنيها بدون مصنعية قبل ايام قليلة، وقد يصل سعر الجنيه الذهب بالمصنعية إلى حوالي 33 ألف جنيه، أما سعر البيع فقد بلغ 30640 جنيها، مما يجذب اهتمام المستثمرين والراغبين في بيع مدخراتهم.

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

يعتبر عيار 21 الأكثر شعبية في السوق المصرية نظرًا لجاذبيته ولمعانه، وسجل سعر الجرام زيادة ليصل إلى 3855 جنيه للشراء و 3830 جنيها للبيع، ويتم إضافة مصنعية تتراوح بين 100 و250 جنيهًا لكل جرام عند الشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 24

يُفضل البعض شراء الذهب عيار 24 بسبب نقائه العالي الذي يصل إلى 99.99%، حيث زاد سعر الجرام إلى 4405 جنيها في محلات الصاغة بدون مصنعية، مع إمكانية وصوله إلى 4600 جنيه عند إضافة المصنعية.

سعر الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب بمختلف الأعيرة تحركا ، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

عيار 24: 4405.75 جنيهًا للشراء، و 4377.25 جنيهًا للبيع.

عيار 21: 3855 جنيهًا للشراء، و 3830 جنيهًا للبيع.

عيار 18: 3304 جنيهًا للشراء، و 3282 جنيهًا للبيع.

عيار 14: 2570 جنيهًا للشراء، و 2553 جنيهًا للبيع.

ما الفرق بين الذهب عيار 21 و24؟

يحتوي الذهب عيار 24 على نسبة نقاء تصل إلى 99.99%، ما يجعله الأعلى جودة، بينما يحتوي عيار 21 على 87.5% من الذهب مع مزيج من معادن أخرى، كلما انخفض العيار، زادت نسبة المعادن المضافة.

سعر الذهب عالميًا

سجل سعر الذهب عالميًا، استقرارا حيث سجلت الأوقية 2,771 دولارا بعد 2,701 دولار قبل يومين، وتظل متراجعة عن أعلى سعر بلغته نوفمبر 2024 عند 2790.41 دولار.