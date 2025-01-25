تعليق مثير لـ رئيس إنبى بعد قطع إعارة زياد كمال من الزمالك

نشر أيمن الشريعي رئيس نادى إنبى صورته مع زياد كمال بجوار شعار النادى البترولى، عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستجرام"، وعلق: "زياد.. كمال النجاح".

وشهدت الساعات الماضية إعلان مسئولي نادى الزمالك رحيل زياد كمال عن الفريق عائدًا إلى إنبى، بعد قطع إعارته وعودته لفريقه مرة أخرى، بعد توقيع اللاعب على مخالصة بشأن مستحقاته المالية لدى نادي الزمالك.

وانضم زياد كمال للزمالك في يناير من العام الماضى على سبيل الإعارة، شارك خلال هذه الفترة في 8 مباريات فقط، في مختلف البطولات، منها 3 مباريات في الدورى، 3 مباريات بالكونفدرالية، ومثلها في السوبر المصرى، ومباراة بالسوبر الأفريقي.