البقاء للأصلع.. أحمد سعد يصدم عمرو أديب بنكت وألش جديد 2025 | شاهد

استضاف الإعلامي عمرو أديب المطرب أحمد سعد ليكون ضيفه للمرة الثانية في برنامج "الحكاية" الذي يقدمه علىَ قناة "mbc مصر" بصحبة فريق عمل ألبومه الجديد "حبايبنا".

وقدّم الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" ضيفه الدائم أحمد سعد بـ"صاروخ الكوميديا"، واصفاً إياه بصاحب النكت السريعة والألش.

وطالب عمرو أديب، من المطرب أحمد سعد، بتقديم عدد من النكت السريعة، وجمل بها افيهات مضحكة، ليرد عليه أحمد سعد مازحاً :"انا خلاص تُبت وبطلت، وأنا جايلك بجيبلك أبوخ حاجة في السوق".

البقاء للأصلع

وعلّق عمرو أديب : "هذا اللقاء لن يتم إلا لما نسمع أحمد سعد، ولو مقالش النكت هنتشائم وممكن يحصل حاجة، لم نفسك البقاء للأصلع".