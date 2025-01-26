جاء مُعتذرًا .. أحمد سعد حول إطلالته المثيرة: «هفوة.. وملهاش دعوة بالرجولة والذكورة»|فيديو

تحدّث المطرب أحمد سعد، عن إطلالته الأخيرة التي أثارت جدلاً واسعًا في حفل "Joy Awards" بالمملكة العربية السعودية، الذي ارتدى فيها حلقًا وبالطو، وهو ما دفعه للاعتذار عن هذه الإطلالة.



وقدّم أحمد سعد، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "mbc مصر" الاعتذار عن ارتدائه الحلق، قائلاً: "أحيانًا تحدث أخطاء دون قصد".

وأكد أحمد سعد، أن هذه الأمور لا تتعلق بالرجولة ولا بالذكورة، وأنا شخص لا أحب أن يتم الحكم عليّ من خلال هذه التفاصيل، أنا اعتذرت بسبب الانتقادات الكثيرة التي واجهتها بعد ظهوري بتلك الإطلالة.

الناس قالوا إني سأستمر في الاعتذار



وعقب أحمد سعد: "الناس قالوا إني سأستمر في الاعتذار، وأنا جاهز لذلك إذا لزم الأمر، أعيش بين ناس قد يرفضون ما أفعله، وأنا أقبل ذلك، ولكن الهفوات أحيانًا تحدث ولا مفر منها".