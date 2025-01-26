هبيع البالطو.. أحمد سعد يتحدّث عن إطلالته المُثيرة للجدل بحفل «Joy Awards»

حلّ المطرب أحمد سعد ضيفًا في برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب، بصحبة فريق عمل ألبومه الجديد “حبايبنا”.

وخلال اللقاء، تطرق سعد إلى إطلالته الأخيرة التي أثارت جدلاً واسعًا في حفل “Joy Awards” بالمملكة العربية السعودية، حيث ارتدى حلقًا، وهو ما دفعه للاعتذار عن هذه الإطلالة.

وقال أحمد سعد: “اعتذرت عن ارتداء الحلق، أحيانًا تحدث أخطاء دون قصد، وهذه الأمور لا تتعلق بالرجولة بل بالذكورة، وأنا شخص لا أحب أن يتم الحكم عليّ من خلال هذه التفاصيل، أنا اعتذرت بسبب الانتقادات الكثيرة التي واجهتها بعد ظهوري بتلك الإطلالة”.

وأضاف: “الناس قالوا إني سأستمر في الاعتذار، وأنا جاهز لذلك إذا لزم الأمر، أعيش بين ناس قد يرفضون ما أفعله، وأنا أقبل ذلك، ولكن الهفوات أحيانًا تحدث ولا مفر منها”.

وفي جانب آخر من الحوار، كشف سعد عن قراره بتقديم البالطو الذي ارتداه في الحفل للمزاد، موضحًا أنه سيتبرع بعائداته لصالح مستشفى 57357 للأطفال.

وقال: “البالطو ده أصبح الأكثر شهرة، وأنا فخور بأنني سأساهم به في عمل الخير”.

تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه أحمد سعد اهتمامًا متزايدًا بألبومه الجديد وبأفعاله الإنسانية التي تلاقي دعمًا واسعًا من الجمهور.