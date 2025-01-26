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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أطعمة ترفع هرمون السعادة .. تعرف عليها

أطعمة ترفع هرمون السعادة .. تعرف عليها
أطعمة ترفع هرمون السعادة .. تعرف عليها
رنا عصمت
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يعلم الأشخاص الذين يعيشون فترات من عمرهم ما بين نوبات من القلق أو الاكتئاب أنهم يحملون بين جنباتهم هرمونات قادرة على أن تغير حياتهم رأسا على عقب، وتجعلهم قادرين على مواجهة العالم بكل سعادة وبعيدا عن القلق، هذا ما نشر عبر موقع "besthealthma" الذى أكد أن 50% من أسباب سعادتنا يتعلق بالجينات الموروثة، بالإضافة إلى أن جسم الإنسان قادر على إفراز 5 هرمونات للسعادة هى:

هرمونات السعادة التي يفرزها الجسم

1-هرمون الدوبامين

هذا الهرمون يعتبر بمثابة ناقل عصبى يدفع نظام المكافأة الخاص بك إلى المخ، فإذا أثنى عليك مدير فى العمل يبدأ هذا الهرمون بالزيادة ويجعلك سعيدا، وهذا سيترك أثرا إيجابيا على حياتك بشكل عام.

2-هرمون السيروتونين

وهذا الهرمون قادر على التحكم فى المزاج وهو يتوفر بكثرة فى مضادات الاكتئاب، وهذا الهرمون يزيد فى الجسم بسبب المشى السريع وممارسة الرياضة اليومية.

3- هرمون الأوكسيتوسين

يطلق على هرمون "الأوكسيتوسين" بهرمون الحب، حيث أجرى فريق من جامعة "كليرمونت" بكاليفورنيا دارسة على مجموعة من النساء وجد أن هذا الهرمون يفرز فى أجسامهم بكمية كبيرة مقارنة بالرجال، ويكون ذلك بسبب خوضهم فى تجربة حب أو استقرار نفسى فى محيط العائلة أو العمل، وهذا الهرمون قادر على جعل الجسم يواجه الإجهاد والقلق الذى نتعرض له فى الحياة.

4- هرمون الاستروجين

يؤثر قلة هذا الهرمون على الجسم بشعور الأفراد بالإجهاد والمزاج السيئ، وعند النساء يقل من أجسامهم بسبب انقطاع الطمث، مما يتسبب فى إفراز هرمون التوتر "الكورتيزول".

5- هرمون البروجسترون

يساعد هذا الهرمون على النوم بشكل جيد ويمنع القلق وتقلبات المزاج، ويبدأ هذا الهرمون يقل من أجسام النساء من بداية سن 35، وأيضا زيادة الضغط العصبى وتناول الأطعمة غير الصحية، وقد أشارت خبيرة التغذية سارة جوتفريد، مؤلفة كتاب العلاج بالهرمونات، إلى أن خط الدفاع الأول عن الجسم وصحته يكون من خلال الهرمونات التى تطلق من داخل الجسم إلى الخارج، فدائما الإنسان هو طبيب نفسه والقادر على معرفة أين المشكلة.

اطعمة تجلب السعادة..

1.الشوكولاتة

تتميز الشوكولاتة بمذاقها اللذيذ، بل وحتى إن الكثير من الدراسات أثبتت دورها الفعال في رفع الروح المعنوية. ويرجع ذلك إلى مجموعة من المواد الكيميائية الموجودة بداخلها، والتي تساعد على تحفيز أماكن معينة في الدماغ لإفراز الأندورفين.

وبحسب الكثير من الدراسات فإن تعديل المزاج بتناول الشوكولاتة، يعود إلى احتوائها على كمية عالية من مادة الفينول، وهي من المواد المضادة للأكسدة والتي يمكن أن تساعد على تعزيز الحالة المزاجية.

ووفقا لموقع "غيزندهيات هويت"، قام بعض علماء النفس مؤخرا بإجراء أبحاث فريدة من نوعها، إذ حاول الباحثون من خلالها اختبار ما إذا تناول الشوكولاتة بهدف تعزيز المزاج، يعزز دورها في ذلك.

 وأظهرت النتائج أن أولئك الذين تناولوا الشوكولاتة وهم على قناعة تامة بدورها في تحسين المزاج، تحسن مزاجهم وزادت طاقتهم وقوتهم بنسبة 67 بالمئة، ما يعني أن الشوكولاتة لا ترفع الحالة المعنوية فحسب، بل حتى إن فوائدها تزداد وخاصة لدى الاقتناع التام بدورها في ذلك. علما أن الحديث هنا يدور عن الشوكولاتة الداكنة التي تكون فيها نسبة الكاكاو عالية وكمية السكر أقل.

2. الفراولة

لهذه الثمرة الحمراء دور كبير في تعديل المزاج، والسبب هو أن الفراولة تحتوي على كمية عالية من فيتامين Cوهو ما يساعد على زيادة إنتاج هرمون السعادة في الجسم وتعزيز امتصاص الحديد، علما أن اللون الأحمر للفراولة يعود إلى نسبة إحدى مركبات الفلافونويد والتي تكسب الفراولة لونها الأحمر وتجعلها معدلا طبيعيا جيدا للمزاج.

3. العنب

يساعد العنب على إفراز هرمون "السعادة" في الجسم، فهو غني بفيتامينCومصدرا جيدا للبوتاسيوم، وخاصة العنب الأحمر، إذ يحتوي على كمية عالية من مضادات الأكسدة المفيدة لصحة القلب، حسبما ورد على موقع "غيزوندهايت تيبس"

4. المكسرات

للمكسرات دور مهم في تعديل المزاج، فإلى جانب الأحماض الدهنية المفيدة، تحتوي المكسرات على كمية عالية من فيتامين Bوالبروتين والسيلينوم المعروف بخصائصه المحسنة للمزاج، أي أن من يرغب أن يبدأ يومه بمزاج جيد، ينصحه خبراء الصحة بممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة تقريبا صباح كل يوم، ومن ثم تناول حفنة من المكسرات، علما أن المكسرات البرازيلية وبذور عباد الشمس هي أغنى أنواع العلاج للاكتئاب

اطعمة تجلب السعادة اطعمة ترفع هرمون السعادة أطعمة ترفع هرمون السعادة تعرف عليها

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