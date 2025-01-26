اليوم فقط ..تخفيضات على تذاكر الطيران تصل لـ 50%



أعلنت شركة مصر للطيران بمناسبة عيد الطيران المصرى عن تخقيضات على تذاكر الطيران ، ووصلت نسبة التخفيض على تذاكر السفر إلى 26% على درجة رجال الأعمال و50% على الدرجة السياحية ويطبق هذا التخفيض لمدة يوم واحد فقط على أن يكون تاريخ شراء التذاكر اليوم الأحد الموافق 26 يناير ويكون تاريخ السفر حتى نهاية مارس 2025 ويسري العرض على شبكة خطوط مصر للطيران بالكامل، باستثناء جدة والمدينة المنورة وبيروت.

يأتى ذلك فى إطار احتفالات وزارة الطيران المدني بعيد الطيران المدني المصري 95، من خلال تقديم عروضاً خاصة واستثنائية لعملائها على تذاكر السفر من مصر إلى جميع وجهاتها الخارجية.



وتدعو مصر للطيران الناقل الوطنى المصري عملاءها الكرام المشاركة فى احتفالات عيد الطيران المدني المصري تحت شعار

" The world is yours to explore".