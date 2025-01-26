نبيه بري: إسرائيل تمعن في انتهاك سيادة لبنان وخرق وقف إطلاق النار

أدان رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم الأحد، استمرار إسرائيل في انتهاك سيادة لبنان وخرقها المستمر لبنود وقف إطلاق النار. وأكد أن هذه الممارسات تعد تصعيداً غير مبرر وتهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير لبنانية عن استشهاد 3 لبنانيين وإصابة أكثر من 40 آخرين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان.

كما أكدت القناة 12 العبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل عدداً من اللبنانيين الذين كانوا في طريقهم للعودة إلى منازلهم في جنوب لبنان، في خطوة وصفها المراقبون بأنها تمثل تصعيداً إضافياً في التوترات الحدودية.

من جانب آخر، أفادت قناة كان العبرية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد وجه تحذيرات لسكان جنوب لبنان بعدم العودة إلى قراهم التي تعرضت للدمار جراء القصف الإسرائيلي، إلا أن العديد من السكان قد حاولوا العودة رغم المخاطر المتزايدة.