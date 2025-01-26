رئيس هيئة ميناء دمياط يستعرض أمام "البرلمان" خطط ومراحل التطوير

عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم اجتماعا ، للاستماع لرئيس هيئة ميناء دمياط اللواء ا.ح/ طارق عدلي عبد الله، عن المخططات التنموية وما تم انجازه منها والبرامج الزمنية لنهو المشروعات الجاري تنفيذها والعقبات التي تعترض تنفيذ بعضها، وكذلك الرد على بعض طلبات النواب.



و قال اللواء طارق عدلي عبدالله ، رئيس هيئة ميناء دمياط، أنه تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الموانيء المصرية سعت وزارة النقل لتنفيذ خطة طموحه لتطوير الموانيء المصرية ، فهناك جهوده مستمرة لتطوير الأداء وتعزيز مكانته كميناء رئيسي على الساحة البحرية الدولية



واستعرض رئيس هيئة ميناء دمياط أبرز جوانب تطوير الميناء توسيع الأرصفة وزيادة الطاقة الاستيعابية ، حيث تم توسيع عدد الأرصفة المخصصة للبضائع العامة والحاويات، مما يساهم في زيادة قدرة الميناء على استقبال السفن الكبيرة والتعامل مع حجم أكبر من الحاويات. هذا يشمل إنشاء أرصفة جديدة وتجديد الأرصفة الحالية.

وأضاف انه تم تطوير الأنظمة الإلكترونية في الميناء لتسهيل إجراءات التفريغ والشحن، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات الأمان والسلامة البحرية ،ويشمل ذلك استخدام الأنظمة الرقمية لإدارة الحاويات وتتبعها بشكل أكثر فعالية.



وأوضح أنه تم إنشاء مناطق تخزين حديثة ومرافق لوجستية متطورة لتسهيل عمليات المناولة والتوزيع. هذا يساعد في تقليل الوقت المستغرق في عمليات التخزين والتوزيع، مما يعزز من كفاءة الميناء.