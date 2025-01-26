أستاذة علم اجتماع تحذر من حديث الفتيات والشباب على منصات التواصل الاجتماعي

حذرت الدكتورة عزة فتحي، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، من حديث الفتيات والشباب على منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت الدكتورة عزة فتحي، خلال لقائها مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،أن بعض الفتيات تتعرض للابتزاز المالي وتضطر الفتاة للانصياع لأوامره.

وطالبت كل أب وأم مراقبة ابنته وولده أيضا، مشددة أنه على الأب والأم الحديث مع الفتاة وطمأنتها والتشديد على أنهما أقرب إليه من نفسه، موضحه أن الفتاة قد لا تتمكن من مجابهة الابتزاز الإلكتروني بسبب إخفاء الأمر على الأم والأب.

