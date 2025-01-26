قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول اجراء انتقامي لـ ترامب ضد دولة رفضت تنفيذ سياساته بشأن الهجرة
أحمد موسى: الرئيس السيسي رفض مليارات الدولارات من أجل تهجير الفلسطينيين
التعادل 2-2 يحسم مواجهة الأهلي وبيراميدز بالدوري
دعاء ليلة الإسراء والمعراج للميت.. ردده الآن يفرح به ويدخله الفردوس الأعلى
إلغاء قرار تدريس اللغة العربية والتاريخ بالمدارس الدولية.. اعرف السبب
لماذا حدث الإسراء والمعراج؟.. 13 سببا وبشرى خير وعوض لكل مكروب
على طريقة بانينكا.. إمام عاشور يهدر ركلة جزاء في الوقت القاتل أمام بيراميدز
مصر ترفض بشدة أي خطط لنقل الفلسطينيين إلى سيناء
أحمد موسى: مصر لم ولن تترك أرض سيناء لأحد.. ولن نقبل أي ضغوط |فيديو
أحمد موسى: واثق في موقف الرئيس السيسي ومؤسساتنا في الحفاظ على أرض مصر|فيديو
أحمد موسى ردا على ترامب: موقف مصر لن يتغير بشأن رفض تهجير الفلسطينيين
لن تسمح.. أحمد موسى: مصر تواجه مخططا لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

من أول لمسة.. كيف عرّف " جراديسار" عن نفسه لجماهير الأهلي

جراديسار
جراديسار
×

من أول لمسة له خلال مشاركته مع النادي الأهلي أعلن اللاعب السلوفيني جراديسار عن نفسه بتسجيل أول هدف له مع النادي الأهلي من أول لمسة له مع الفريق.

نجيك جراديسار دخل المباراة بديلا من بداية الشوط الثاني أمام بيراميدز بينما كان الأهلي متأخر بهدفين ليدرك الأهلي التعادل في دقيقتين.

الهدف الأول لـ جراديسار 

ومع مشاركته الأولى لم يكد جراديسار يلمس الكرة حتى تمكن من إحراز الهدف الثاني، هدف التعادل للأهلي أمام بيراميدز بعد دقيقتين فقط من إحراز رامي ربيعة الهدف الأول.

وتميزت مشاركة جراديسار بالثبات والثقة في أكثر من لمسة داخل منطقة الجزاء، وكذلك الانسجام مع زملائه.

صفقة جراديسار 

وتقابل جراديسار لأول مرة مع جماهير الأهلي قبل انطلاق مواجهة بيراميدز على أرضية ستاد "القاهرة" قبل انطلاق المباراة.

وانضم جراديسار للنادي الأهلي قادمًا من فيهرفر المجري بشكل رسمي مساء يوم الجمعة الماضي، ليصل صباح السبت إلى القاهرة.

من هو جراديسار 

نيجك جراديسار، يبلغ من العمر 22 عامًا، ويمتاز بقوام بدني مميز كما يجيد اللعب في مركزي المهاجم الصريح والجناح الأيسر، واللعب بالقدمين اليمنى واليسرى.

تبلغ القيمة السوقية لـ جراديسار 800 ألف يورو، وفا لموقع ترانسفير ماركت المختص في إحصائيات وأرقام اللاعبين.
زنجح جراديسار في تسجيل 8 أهداف وصناعة 4 أهداف أخرى، خلال مشاركته في 22 مباراة خلال الموسم الجاري مع فريقه فيهريار المجري.

ولم يشارك جراديسار رفقة منتخب بلاده سلوفينيا سوى في مباراة وحيدة فقط، وسجل خلالها هدف وحيد.

وسجل جراديشار مع ناديه السابق كيه بريزيس السلوفيني 7 أهداف في 15 مباراة.

النادي الأهلي بيراميدز نجيك جراديسار جراديسار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيد الطيران المصرى

مصر للطيران تقدم تخفيضات 50% على تذاكر السفر

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 15 تكليفا جديدا لتخفيف الأعباء عن المواطنين

الاء عبد العزيز

ريهام سعيد تتكفل بعلاجها..طبيعة مرض المذيعة آلاء عبد العزيز| تفاصيل

معاش شهر فبراير

موعد صرف معاش شهر فبراير.. اعرف هتقبض كام

ليلة الإسراء والمعراج

4 ركعات في ليلة الإسراء والمعراج.. تغفر الذنوب وتفك الكرب.. اعرف كيفية أدائها

نتيجة الصف السادس الابتدائي

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس

الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

الدعاء

عمل واحد بـ ليلة الإسراء والمعراج يحقق الأمنيات المستحيلة وترى العجب في حياتك

ترشيحاتنا

اسعاف - أرشيفية

اصطدموا بالعامود .. إصابة 6 أشخاص في حادث بمنشأة القناطر

حادث

اصابة 25 عاملا في تصادم ميني باص وملاكي بالاقليمي .. صور

جثة

جهود أمنية لكشف لغز العثور على جثة شاب داخل مسكنه بالخانكة

بالصور

هذا الشبل من ذاك الأسد .. روجينا توجه رسالة لـ رانيا فريد شوقي

روجينا ورانيا فريد شوقي
روجينا ورانيا فريد شوقي
روجينا ورانيا فريد شوقي

رمضان 2025 .. طرح البوستر الرسمي لمسلسل جودر2

ياسر جلال
ياسر جلال
ياسر جلال

رمضان 2025 .. لقطات من مسلسل "النص" بطولة أحمد أمين

أحمد أمين
أحمد أمين
أحمد أمين

بتلمع وملفتة.. مي عمر تثير ضجة بهذه الإطلالة

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

بوستر مسلسل موضوع عائلي

الشاعر محمد حسن: فخور بردود الأفعال على أغنية "ألف تحية"

طليقة سائق شقيق عمرو دياب

"أخويا مالوش دعوة".. شقيقة المتهم بحرق سيارة شقيق عمرو دياب تكشف مفاجأة|فيديو

اسر ياسين

آسر ياسين يفاجىء والدته على الهواء .. ماذا حدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: بعد غلق الأونروا.. هل سيتوقف دور المرأة الفلسطينية أيضا !

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: السياسية الخارجية الأمريكية مع ترامب

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: العنف المدرسي.. كيف نقضي على الظاهرة الخطيرة؟

د. عصام عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: العنف المجتمعي .. مقترحات العلاج

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم عيد للوطن

المزيد