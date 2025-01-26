من أول لمسة.. كيف عرّف " جراديسار" عن نفسه لجماهير الأهلي

من أول لمسة له خلال مشاركته مع النادي الأهلي أعلن اللاعب السلوفيني جراديسار عن نفسه بتسجيل أول هدف له مع النادي الأهلي من أول لمسة له مع الفريق.

نجيك جراديسار دخل المباراة بديلا من بداية الشوط الثاني أمام بيراميدز بينما كان الأهلي متأخر بهدفين ليدرك الأهلي التعادل في دقيقتين.

الهدف الأول لـ جراديسار

ومع مشاركته الأولى لم يكد جراديسار يلمس الكرة حتى تمكن من إحراز الهدف الثاني، هدف التعادل للأهلي أمام بيراميدز بعد دقيقتين فقط من إحراز رامي ربيعة الهدف الأول.

وتميزت مشاركة جراديسار بالثبات والثقة في أكثر من لمسة داخل منطقة الجزاء، وكذلك الانسجام مع زملائه.

صفقة جراديسار

وتقابل جراديسار لأول مرة مع جماهير الأهلي قبل انطلاق مواجهة بيراميدز على أرضية ستاد "القاهرة" قبل انطلاق المباراة.

وانضم جراديسار للنادي الأهلي قادمًا من فيهرفر المجري بشكل رسمي مساء يوم الجمعة الماضي، ليصل صباح السبت إلى القاهرة.

من هو جراديسار

نيجك جراديسار، يبلغ من العمر 22 عامًا، ويمتاز بقوام بدني مميز كما يجيد اللعب في مركزي المهاجم الصريح والجناح الأيسر، واللعب بالقدمين اليمنى واليسرى.

تبلغ القيمة السوقية لـ جراديسار 800 ألف يورو، وفا لموقع ترانسفير ماركت المختص في إحصائيات وأرقام اللاعبين.

زنجح جراديسار في تسجيل 8 أهداف وصناعة 4 أهداف أخرى، خلال مشاركته في 22 مباراة خلال الموسم الجاري مع فريقه فيهريار المجري.



ولم يشارك جراديسار رفقة منتخب بلاده سلوفينيا سوى في مباراة وحيدة فقط، وسجل خلالها هدف وحيد.

وسجل جراديشار مع ناديه السابق كيه بريزيس السلوفيني 7 أهداف في 15 مباراة.