من رحاب المسجد الأحمدي.. محافظ الغربية يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج

شهد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، مساء اليوم، يرافقه اللواء محمد عمار، مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، الدكتور محمود عيسى، نائب المحافظ، الاحتفالية الكبرى التي نظمتها مديرية الأوقاف بالغربية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج لعام 1446 هـ، من داخل رحاب المسجد الأحمدي بمدينة طنطا، عقب صلاة المغرب، بحضور اللواء أحمد أنور، السكرتير العام للمحافظة، العميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة، العميد أسامه شكري إدارة الأمن الوطني ، الشيخ نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف وفضيلة الشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الازهرية و نخبة من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، وعدد كبير من أهالي المحافظة الذين ملأوا أرجاء المسجد بروحانية وتقدير لهذه المناسبة العطرة.

بدأت الأمسية الروحانية بتلاوة مباركة لآيات من القرآن الكريم حيث أضفت التلاوة أجواء من الخشوع على الحضور. ثم ألقى وكيل وزارة الأوقاف كلمة تناول فيها أحداث ليلة الإسراء والمعراج، مشيرًا إلى أنها كانت تكريمًا عظيمًا للنبي الكريم- صلى الله عليه وسلم-، ودليلًا على قدرة الله عز وجل وحكمته.

وأوضح وكيل الوزارة أن معجزة الإسراء والمعراج جاءت لتثبيت قلب الرسول- عليه الصلاة والسلام- في أصعب مراحل دعوته، مؤكدًا أهمية استخلاص العبر من هذه الليلة المباركة لتعزيز قيم الإيمان والثبات واليقين في نفوس المسلمين. واختتم كلمته بالدعاء إلى الله أن يحفظ مصر، ويبارك في شعبها، وينعم عليها بالأمن والسلام.

وفي كلمته، هنأ اللواء أشرف الجندي أهالي الغربية والشعب المصري بهذه الذكرى العطرة، مؤكدًا أن الاحتفال بمثل هذه المناسبات يعزز روح الوحدة والمحبة بين أبناء الوطن. وقال: “نستلهم من معجزة الإسراء والمعراج دروسًا عظيمة في الصبر والثبات والعمل بإخلاص. نسأل الله أن يحفظ مصرنا الغالية قيادة وشعبًا، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار”.

اختتمت الاحتفالية بفقرات من الابتهالات الدينية والمدائح النبوية التي قدمها الشيخ محمد جاد، حيث تألقت الألحان الروحانية التي أثرت القلوب وأضفت بهجة على وجوه الحاضرين، الذين تفاعلوا مع الكلمات والدعوات بتأثر كبير.

وشهد الحفل إقبالًا كبيرًا من المواطنين الذين حرصوا على مشاركة هذه اللحظة التاريخية في المسجد الأحمدي، الذي يعد منارة إسلامية وعلمية منذ قرون، واكتست أروقة المسجد بعبق الذكر والدعاء، في مشهد جسد الروحانية والاعتزاز بقيم الإسلام السامية.

وأكد محافظ الغربية في ختام الاحتفال على أهمية هذه المناسبات في نشر رسالة السلام والمحبة، ودعا الله أن يعيد هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات على الجميع.

وحرص اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، عقب انتهاء الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج في رحاب المسجد الأحمدي، على الحديث مع المواطنين الذين حضروا الفعالية، في أجواء ودية تعكس قربه وتواصله المستمر مع أبناء المحافظة.

واستمع المحافظ إلى آرائهم ومقترحاتهم حول مختلف القضايا، مؤكدًا اهتمامه بتلبية احتياجاتهم والعمل على تحسين الخدمات المقدمة لهم، في إطار الحرص على تعزيز الثقة بين المواطنين والجهاز التنفيذي.