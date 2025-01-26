المفتي يهنئ رئيس الجمهورية بذكرى الإسراء والمعراج

تقدم الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

وأكد مفتي الجمهورية أنَّ هذه الذِّكرى العطرة تأتي لتعيد إلى الأمة الإسلامية معاني الإيمان الراسخ والثبات على الحق، في مواجهة التحديات التي تمر بها، مشيرًا إلى أنَّ الإسراء والمعراج تظلُّ لحظةً مفصلية في التاريخ الإسلامي، تحمل في طياتها العديد من الدروس والعبر.

وتوجه المفتي إلى الله تعالى بالدعاء أن يحفظ الرئيس، وأن يحفظ مصرنا الغالية تحت قيادته الحكيمة من كل مكروه وسوء، وأن يوفقه لما فيه خير البلاد والعباد، إنه ولي ذلك والقادر عليه.