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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محامي عزبة رستم عقب إنهاء حياة أسرته بالغربية: شفت فيديوهات جرائم على النت

محامي عزبة رستم بالغربية
محامي عزبة رستم بالغربية
الغربية أحمد علي
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"ايه العملة السودة دي انا خلصت علي أمي وأخواتي عشان طمع الميراث وشاهدت فيديوهات علي النت تعلم العنف وارتكاب جرائم القتل بسبب طمعي في الميراث " بتلك الكلمات بدأ المدعو محمد يوسف الشرقاوي محام ابتدائي 30 سنة اعترافاته الصادمة أمام جهات التحقيق بالنيابة العامة وسط حراسة أمنية مشددة عقب سقوطه أمنيا وضبطه عقب ارتكابه جريمة إنهاء حياه أمه واخواته طمعا في الاستيلاء علي الميراث .

وتابع المتهم في التحقيقات بقوله :" امي كانت صعبه وبتحاول تفرض سيطرتها علينا بعد وفاة ابويا في عام 2019م واتخانقت معاها كتير وكنت هاخلص عليها بسكينه قبل كده ولكن الخوالي واعمامي في البلد تدخلوا وعملوا جلسة عرفية وانهوا الخلاف بيننا بتمكيني من السكن بالطابق الأول علوي ولكني شعرت بالتمييز في المعاملة بيني وبين أخواتي وخاصة عشان اختاروا شقة بالطابق الأرضي بالسكن الأسرة كي يكون معيشة لهم وفي التوقيت ده الخلافات قلت بينا شوية " .
وأشار المتهم بقوله أمام تحقيقات النيابة العامة:"بدأت ادور علي النت علي فيديوهات فيها ضرب وعنف وتقطيع جثث باستخدام أسلحة وأدوات وفي الاول كنت بتفرج بدافع الفضول لحد ما اتعودت علي المشاهد دي واحبيت اتفرج عليها باستمرار وبقت بالنسبالي حاجه عادية ومن وقتها اتغيرت وحسيت اني بقيت واحد تاني والبذرة الكويسة اللي غرسها ابويا فيا اتغيرت بسبب امي وأخواتي " .

واختتم بقوله "في يوم الجريمة في الساعة 6 صباحا نزلت إلي الطابق الارضي فشاهدت اخويا يتناول الفاكهه فأخذت السكين من المطبخ وانهالت عليه بعده طعنات متتالية لا أدرك عددها دون أن أشعر وحينما سمعت أمي صراخه هرولت وخلصت عليها هي كمان وجاءت اختي من الطابق العلوي وخلصت عليها هي كمان دون أن أشعر وسحبت جثثهم إلي الحمام للتخلص من اثار الدم " .

في المقابل تناول بقوله "استخدمت اكياس سوداء وقطعت أجسادهم إلي أشلاء باستخدام صاروخ كهربائي علي مدار ثلاث ايام مستخدما صاروخ كهربائي في توقيت الفجر والمغرب علي مدار ثلاث ايام ولكني استشعرت أن يفتضح امري ولجأت إلي استخدام الأسلحة البيضاء "سكين وساطور" وبدأت في إضرام النيران مستعينا بمواد مشتعله وكيماوية داخل حظيرة المنزل لطمس ملامح جريمتي" .

"كما أحضرت قطعة من الخشب وعلقت أجساد امي وأخواتي كأضاحي ومزقت ومثلت بجثثهم وحزنت أجزاء من أجسادهم تحوي لحمهم داخل اكياس سوداء داخل ثلاجة كبيرة بالمنزل وهربت بعدها إلي مزرعة بنطاق مدينة بلطيم بكفر الشيخ وفوجئت بقيام قوه أمنية وضبطها لي بتهمه إنهاء حياة أسرتي " .

وكان المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية ووكيل مكتب النائب العام اعطي توجيهاته إلي رئيس نيابة مركز قطور بإحالة "محمد .م" المعروف إعلاميا بسفاح عزبة رستم إلي المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمه الترصد والقتل العمد بارتكابه واقعة إنهاء حياة أمه وشقيقه وشقيقته والتمثيل بجثثهم وإضرام النيران بهم طمعا في أموال الميراث .

كما استندت النيابة العامة في قرارها علي تقارير الأدلة الجنائية والطب الشرعي حيال ارتكاب المتهم لجرائمه الشنيعة و الموثقة فضلا عن صدور تقرير الصحة النفسية الذي أيد أن المتهم عاقل وقادر ومدرك ويمتع بنسبة ذكاء تتخطي 96٪ ويستطيع اداركه لمراحل الجرائم المذكورة ضد أفراد أسرته .

وكان  المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية الأسبق وجه في تعليماته إلي رئيس نيابة مركز قطور بتجديد بتحديد حبس "محمد الشرقاوي "المتهم المعروف إعلاميا ب"سفاح عزبة رستم " 45 يوما علي ذمة التحقيقات .

كما وجهت النيابة العامة خطابا عاجلا إلي هيئة الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين بسرعه الانتهاء من تقريرهم سعيا في تحديد هوية الضحايا وسرعه دفن ما تبقي من أشلاءهم حسب الطرق الشرعية فضلا عن تنفيذ قرار  إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة خلال الفترة الجارية.

كما أعدت النيابة العامة تقريرا حول تفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث وسماع أقوال شهود عيان للحادث من الجيران أبناء العزبة .

وتابعت مصادر نيابية داخل جهاز التحقيق أن المتهم اعترف تفصيليا بارتكاب الواقعة وهو في حاله اتزان عقلي كاملا ومدرك تماما ما ارتكبه من جريمة شنعاء في حق أسرته .

واستندت المصادر النيابية عن تقارير  شهود العيان من أفراد أسرة الضحية والمتهم أكدوا أنه ليس له تاريخ مرضي نفسي سابقا .

وباشرت النيابة العامة التحقيقات المستمرة مع الشاب "محمد الشرقاوي" والذي اقترف جريمة شنعاء صدمت واقع الشارع الغرباوي تزامنا مع استمرار التحقيقات لأكثر من 12 متواصلة سعيا في الوقوف علي الأسباب الحقيقية وراء ارتكاب جريمته بالتخلص من أمه وشقيقه وشقيقته خلال نهاية الأسبوع الماضي.

في المقابل أفادت  مصادر نيابية عن صدور قرار من النيابة العامة بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة وأطباء الطب الشرعي لمعاينة موقع الجريمة وأخذ بصمه وراثية "dna" من المتهم وضحاياه لمطابقتها وبيان مدي صلاة القرابة والتعرف والتأكد من هوية الضحايا من أفراد أسرته.

كما باشرت جهات التحقيق أليات تمثيل المتهم لكافة مشاهد تنفيذ جريمته باكيا ومنهارا بداية من مراحل توثيق ضحاياه بالحبال وخنقهم واستخدام صاروخ واسلحه بيضاء منها "سكاكين مطبخ" لتمزيق جثامين والدته وشقيقته وشقيقه في وضح النهار خلال خامس أيام عيد الأضحى المبارك الماضي .

وتابعت المصادر النيابية أن المتهم استخدم مواد حارقة منها "كيروسين" وشرع في محاولة طمس ملامح جريمته بإضرام النيران في أجسادمهم ووضعها داخل حظيرة المواشي الملحقة بمنزل أسرته بنطاق عزبة رستم بقرية الشين بنطاق مركز قطور .

واستندت المصادر النيابية أن المتهم يتمتع بذكاء عال وإدراك متكامل حاله مثوله أمام جهات التحقيق فضلا عن وعيه لما ارتكبه في حق أسرته بعدما ضبط جالسا علي احد شواطىء بمصيف بلطيم بنطاق محافظة كفر الشيخ .

وأوصت الجهات الأمنية بفرض الحراسة المشددة علي المتهم حال عرضه بالجهات التحقيق بعدما انتاب أهالي العزبة حالة من السخط والغضب حياله أثناء تمثيله الجريمة خشيه الفتك به .

وأفادت مصادر أمنية موثوق بها أن المتهم وصل خانعا إلي سرايا النيابة العامة موثق بالكلابشات وبرفقته ادوات الجريمة والأحراز المضبوطه معه والتي جاءت عبارة عن "أسلحة بيضاء ومواد حارقة وصاروخ كهربائي " عثر عليها داخل حظيرة منزل الأسرة الضحية بموقع الجريمة .

وكشف "محمد .م" 35 سنة عامل ابن عم "سفاح رستم" في تصريحات صحفية أنه علم بافتضاح جريمته من خلال تصاعد أدخنه وروائح كريهه من داخل منزل الأسرة الضحية والمقابل لمنزله لافتا بقوله "في آخر أيام حياه أمه وشقيقه وشقيقته كان كثير الشجار معهم طمعا في الحصول علي أموال منهم سعيا في إتمام أعمال تجاريه خاصه بهم وحاول كثيرا الضغط عليهم لبيع ميراثهم من أبوهم والذي توفي خلال 5 سنوات الماضية " .

واضاف ابن عم السفاح بقوله "كلنا جميعا داخل العزبة صدمنا بعدما فوجئنا بتخلصه من أفراد الأسرة بالكامل دون رحمه والقاء اجسادها للكلاب داخل الحظيرة وحسبنا الله ونعم الوكيل في ظلمه".
وكان ضباط  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تمكنت من  ضبط شاب عرف إعلاميا ب"سفاح رستم " متهم بإنهاء  حياه أمه وشقيقه وشقيقته باستخدام الأسلحة البيضاء لخلافات أسرية بعزبة رستم بقطور وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلي مشرحة مستشفي قطور .
وأفادت مصادر أمنية أنه تم ضبط المتهم الهارب عقب ارتكابه الجريمة بنحو 12 ساعه أثناء اختباءه بمصيف بلطيم بنطاق محافظة كفر الشيخ.
وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بورود بلاغ من أهالي عزبة رستم بخروج رائحة كريهة من أحد المنازل الكائنة بالعزبة وتغيب أصحاب المنزل .

كما انتقلت  القيادات الأمنية تحت إشراف الرائد محمد العسال رئيس مباحث قطور  وعدد من سيارات الإسعاف المجهزة الي محل البلاغ وتبين من التحريات الأولية وجود عدد3 جثث لسيدتان وشاب الجثة الأولي والدة الشاب المتهم في بداية العقد السادس، والثانية "لشقيقه المتهم ويدعي " أ.ا.ا"في منتصف العقد الثالث ،والجثة الثالثة لشقيق المتهم ويدعي "م.ا.ا" والمتهم هو الشقيق الأكبر ويدعي" محمد.ا.ا" ويبلغ من العمر  29 سنة  ويعمل محامي.

وأفاد شهود عيان من أهالي القرية عن السبب وراء القتل أكدوا أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية خلال الآونة الأخيرة علي حد قولهم .

كما تم الدفع بسيارات اسعاف لنقل الضحايا فيما نقل الجثث الي مشرحة المستشفى العام بقطور .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

النيابة العامة تحقيقات قطور رستم محامي عزبة خلص علي أسرته

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