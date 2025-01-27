طقس اليوم | احترس.. هذه الظاهرة تضرب عددا من المدن

يبحث كثير من المواطنين عن طقس اليوم الأثنين ، خاصة المسافرين والقاطنين في القاهرة والمحافظات على مستوي الجمهورية ،للإطمئنان على حالة الطقس .



وفى إطار ذلك تعلن هيئة الأرصاد الجوية بصفة دورية حالة طقس اليوم الأثنين المتوقعة على مدار الساعات القليلة القادمة ،لتكون دليل إسترشادي لكافة المواطنين والمسافرين.



توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس اليوم الإثنين، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

طقس اليوم

وأفاد خبراء هيئة الأرصاد، بأن طقس اليوم يشهد شبورة مائية كثيفة صباحا، قد تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد طقس اليوم ، أمطارا خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر



المدينة | العظمى | الصغرى

القاهرة 20 12

العاصمة الإدارية 21 10

6 اكتوبر 21 10

بنهــــا 20 11

دمنهور 20 12

وادي النطرون 20 11

كفر الشيخ 19 11

المنصورة 18 10

الزقازيق 20 11

شبين الكوم 20 10

طنطا 20 11

دمياط 19 13

بورسعيد 19 13

الإسماعيلية 20 10

السويس 20 11

العريش 19 10

رفح 19 09

رأس سدر 22 12

نخل 18 04

كاترين 15 00

الطور 22 13

طابا 19 09

شرم الشيخ 24 16

الإسكندرية 21 11

العلمين 20 11

مطروح 19 11

السلوم 19 10

سيوة 20 08

رأس غارب 23 14

الغردقة 24 14

سفاجا 24 15

مرسى علم 24 14

شلاتين 26 16

حلايب 24 16

أبو رماد 25 15

رأس حدربة 24 17

الفيوم 21 10

بني سويف 21 09

المنيا 21 09

أسيوط 21 08

سوهاج 22 11

قنا 24 11

الأقصر 25 11

أسوان 25 12

الوادي الجديد 24 13

أبوسمبل 25 12

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة | العظمى | الصغرى

مكة المكرمة 29 15

المدينة المنورة 25 12

الرياض 22 09

المنامة 21 17

أبوظبى 25 18

الدوحة 24 17

الكويت 20 09

دمشق 14 03

بيروت 18 12

عمان 14 06

القدس 15 05

غزة 18 11

بغداد 18 06

مسقط 24 19

صنعاء 24 07

الخرطوم 30 16

طرابلس 21 14

تونس 23 13

الجزائر 21 16

الرباط 22 13

نواكشوط 32 20

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة | العظمى | الصغرى

أنقرة 12 03-

إسطنبول 12 06

إسلام آباد 22 04

نيودلهي 22 08

جاكرتا 31 23

بكين 02- 12-

كوالالمبور 33 24

طوكيو 10 04

أثينا 16 07

روما 16 14

باريس 13 07

مدريد 14 05

برلين 11 05

لندن 10 07

مونتريال 01- 15-

موسكو 06 01

نيويورك 04 00

واشنطن 08 01-

أديس أبابا 25 11

