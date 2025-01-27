الصين: توقعات بتسجيل حجم شحن قياسي للمركبات الكهربائية على الطرق السريعة

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها شركة شبكة الكهرباء الوطنية الصينية أن حجم الشحن للمركبات الكهربائية على الطرق السريعة في البلاد سيسجل مستوى قياسيا خلال عطلة عيد الربيع المرتقبة.

وأشارت البيانات إلى توقعات بأن يصل متوسط حجم الشحن اليومي على الطرق السريعة إلى أكثر من 7.5 مليون كيلوواط/ساعة خلال العطلة التي ستستمر 8 أيام اعتبارا من 28 يناير الجاري، ما سيسجل ارتفاعا بنسبة 52 بالمائة على أساس سنوي.

ومن المتوقع أن تتجاوز ذروة حجم الشحن لليوم الواحد خلال العطلة 9 ملايين كيلوواط/ساعة، بزيادة نسبتها 34 بالمائة مقارنة مع العام السابق.

وكشفت البيانات المذكورة أن يومي ذروة السفر قبيل العطلة الموافقين 26 و27 يناير سيشهدان ارتفاع الطلب على الشحن بين الساعة 9 صباحا و9 مساء بسبب سفر الملايين عبر الطرق السريعة.

ولتلبية الطلب المتزايد على الشحن، سرّعت الصين بناء البنية التحتية ذات الصلة بالشحن.، حيث زوّدت البلاد 98 بالمائة من مناطق خدمات الطرق السريعة بمرافق الشحن حتى نهاية عام 2024، ووفرت 35 ألف ركيزة شحن قيد الاستخدام.

عدد مركبات الطاقة الجديدة بنهاية 2024

وحتى نهاية عام 2024، وصل عدد مركبات الطاقة الجديدة قيد الاستخدام في الصين إلى 31.4 مليون مركبة، ما سجل ارتفاعا بـ260 ضعفا خلال العقد الماضي، وذلك بفضل التقدم التكنولوجي للبلاد في صناعة مركبات الطاقة الجديدة والتقدم في مرافق الشحن ووعي الشعب الصيني المتزايد بحماية البيئة.