على رأسه مصر .. اجتماع رباعي دولي لبحث احتواء التوترات بالمنطقة

شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج فى اجتماع رباعي مع كل من الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، و هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية، و محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك على هامش المشاركة في الاجتماع الوزاري التشاوري الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض.

تناول الاجتماع سبل تعزيز التنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف إزاء التطورات المتسارعة والتصعيد العسكري الخطير الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، في ظل الاعتداءات الإيرانية الخطيرة علي دول الخليج الشقيقة. وشدد الوزير عبد العاطي على ضرورة الوقف الفوري لكافة الممارسات التصعيدية، وإعلاء مسارات الدبلوماسية وتغليب لغة الحوار. واتفق الوزراء على مواصلة التشاور فيما بينهم.