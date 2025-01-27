طارق أبو السعد: الإخوان يستخدمون الدعوة لخدمة أهداف الجماعة وليس الدين

اكد طارق أبو السعد، القيادي السابق بجماعة الإخوان، أن الإخوان يستخدمون الدعوة لخدمة أهداف الجماعة وليس الدين، مشيرا إلى أن مصطفى مشهور وضع قواعد تجنيد الأفراد في كتاب له يدرس داخل الجماعة.

وقال طارق أبو السعد، خلال لقاء له لبرنامج "مع خيري"، عبر فضائية "المحور"، أن الإخوان يستهدفون الأفراد خاليي الفكر الذي لا يؤمنون بأي قضية، مؤكدا أن الإخوان يستهدفون الطلبة في المدن الجامعية وسكن الشباب.

وتابع القيادي السابق بجماعة الإخوان، أن الأإخوان كانوا يمتنعون عن تقديم الخدمات لكل من يبدي أراء ضد أهداف الجماعة، مؤكدا أن الهاربين من الإخوان إلى السودان تم طردهم من جماعة الإخوان لإعتراضهم على بعض قرارات الجماعة.