لجنة المرأة بمجلس كنائس مصر تنظم أول قافلة طبية في مدينة السلام |صور

في إطار جهود مجلس كنائس مصر لتعزيز الرعاية الصحية والمجتمعية، نظمت لجنة المرأة بالمجلس أول قافلة طبية، وذلك في الكنيسة الأسقفية بمدينة السلام.

شهدت القافلة حضور عدد من الأطباء المتخصصين الذين قدموا خدمات طبية متنوعة للنزلاء والأهالي في التخصصات التالية: الباطنة، الأطفال، النساء بالسونار، إلى جانب توفير صيدلية شاملة وفحوصات شملت تحليل السكر، قياس ضغط الدم، ومستوى الأكسجين.

رافق القافلة القس فايز، عضو لجنة الكهنة والرعاية بالمجلس، إلى جانب الأستاذة لوريس عوض نائبة رئيسة لجنة المرأة، والأستاذة مارثا فايز من لجنة المرأة والذين قاموا بتنظيم وتنسيق الخدمات المقدمة لضمان تلبية احتياجات جميع المستفيدين.

وقد لاقت القافلة الطبية إقبالاً واسعاً واستحساناً من الحضور، حيث شملت القافلة كل اعضاء المجتمع واستفاد بالخدمة ٧٧ مريض، والذين أعربوا عن شكرهم لهذه المبادرة التي تعكس اهتمام مجلس كنائس مصر بتقديم الدعم الصحي والاجتماعي لجميع فئات المجتمع.

تأتي هذه القافلة ضمن سلسلة من الأنشطة التي تنظمها لجنة المرأة بالمجلس بهدف تعزيز العمل الإنساني والتنموي في مختلف المناطق.