قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد أذان المغرب لصائمي الإسراء والمعراج بالقاهرة والجيزة والإسكندرية وأسوان
أسعار الذهب اليوم الاثنين 27 يناير 2025
أسعار الذهب في مصر اليوم.. 3309 جنيهات لعيار 18
أشرف بن شرقي في الأهلي بـ1.5 مليون دولار.. وزيزو يقترب│ تفاصيل
لأ يا حاج أبو حنان.. عمرو أديب يرد على تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين
الدردير يكشف مفاجأة بشأن صفقة انتقال بن شرقي للأهلي
نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم محافظة الجيزة .. شوف درجاتك
القومي للاتصالات حسم الأمر.. كيف يدفع المستخدم تكلفة مكالمات الواي فاي؟
كيفية استخراج البطاقة الضريبية 2025
بن جفير: فتح ممر نتساريم وإعادة سكان غزة انتصار لحماس
أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الاثنين 27 يناير 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس العالم للأندية.. إعلامي يفجر مفاجأة بشأن الأهلي

الاهلي
الاهلي
ميرنا محمود
×

فجر الإعلامي إبراهيم عبد الجواد مفاجأة نارية بشأن الأهلي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب إبراهيم عبد الجواد: في حتة مفاجأة ممكن تكون مع الأهلي في كأس العالم للأندية مش علي البال تمامًا .

وتعادل النادي الأهلي مع نظيره بيراميدز بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد القاهرة الدولي في قمة منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز 
بهذه النتيجة يواصل بيراميدز تصدره الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، فيما يحتل النادي الأهلي المركز الثاني  برصيد 20 نقطة.

الاهلي كأس العالم للأندية ابراهيم عبد الجواد صفقات الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء القديم

باقي 3 أيام .. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

بـ13 دعاء في ليلة الإسراء والمعراج قبل النوم تسمع خبرا سعيدا في الصباح

دعاء آخر ساعة في الإسراء والمعراج

دعاء آخر ساعة في ليلة الإسراء والمعراج.. يغير حياتك 180 درجة فلا تفوته

الأمطار

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

تحذير هام من بنك مصر لملايين العملاء.. لا تفعلوا هذا الأمر أبدًا

تحذير هام من بنك مصر لملايين العملاء.. لا تفعلوا هذا الأمر أبدًا

بيان جديد من الضرائب بشأن الضريبة على الأجور والمرتبات.. ما الجديد؟

بيان هام من الضرائب بشأن الضريبة على الأجور والمرتبات.. ما الجديد؟

أفضل ما يقرأ في ليلة الإسراء والمعراج

أفضل ما يقرأ في ليلة الإسراء والمعراج.. 4 سور لم يتركها النبي تُفرج الكرب وتغفر الذنوب

حكم صيام الإسراء والمعراج

حكم صيام الإسراء والمعراج .. وهل هو بدعة محرمة؟ الإفتاء تحسم الجدل

ترشيحاتنا

بنيامين نتنياهو

زعم أن حربه دفاع عن وجود الدولة اليهودية..نتنياهو: ملتزمون بهزيمة حماس

رئيس البرلمان العربي

البرلمان العربي يعلن رفضه القاطع لأية مبادرات تدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة

الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط

الجامعة العربية تؤكد رفضها لأي محاولة لنزع الشعب الفلسطيني عن أرضه

فيديو

هشام سليم

في ذكراه.. قصة معاقبة هشام سليم من والده ومأساته مع السرطان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: السعودية أولا في سياسة ترامب الخارجية.. مسارات التعاون والتطلعات المستقبلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قالوا عنك

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: بعد غلق الأونروا.. هل سيتوقف دور المرأة الفلسطينية أيضا !

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: السياسية الخارجية الأمريكية مع ترامب

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: العنف المدرسي.. كيف نقضي على الظاهرة الخطيرة؟

المزيد