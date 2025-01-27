كأس العالم للأندية.. إعلامي يفجر مفاجأة بشأن الأهلي

فجر الإعلامي إبراهيم عبد الجواد مفاجأة نارية بشأن الأهلي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب إبراهيم عبد الجواد: في حتة مفاجأة ممكن تكون مع الأهلي في كأس العالم للأندية مش علي البال تمامًا .

وتعادل النادي الأهلي مع نظيره بيراميدز بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد القاهرة الدولي في قمة منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز

بهذه النتيجة يواصل بيراميدز تصدره الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، فيما يحتل النادي الأهلي المركز الثاني برصيد 20 نقطة.