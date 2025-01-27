ست نقية وأم عظيمة.. مروة صبري ترد على رسالة شمس البارودي

ردت الإعلامية مروة صبري عبر صفحتها علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، علي رسالة الفنانة المعتزلة شمس البارودي.

وقالت مروة صبري : لما تصحى من النوم وتلاقى حاجه جميلة تفرحك .. شكرا السيدة الفاضلة المحترمة الحاجة شمس البارودي على كلامك الجميل عنى.



وتابعت مروة صبري : حضرتك حبيبه قلوبنا وليكى كل الحب والتقدير والاحترام منى وأنا مقولتش إلا كلمه حق في ست نقية و أم عظيمة وزوجة صابرة ومحتسبة.. وبتمنالك دوام الصحة والبركة و كل حاجة حلوة ف حياتك بحبك.



وكانت شمس البارودي قد وجهت رسالة لمروة صبري عبر فيسبوك قائلة : شكرآ يا مروة مع أنى لا أعرفك إلا من خلال شاشة التلفزيون إلا انك عبرتى برقي قلبك ونصاعة روحك وعلو قدر عقلك المحترم * واطمأنك ياحبيبتي ان من أحبونى لله وفي الله قاموا بالواجب وردوا علي الرسالتين السخيفتين هما اتنين فقط وقد لقوا من باقي المتابعين مايستحقوه بكلمات حتي لازعة لم أكن أرد أنا بها وهذا يدل على أن الجموع ماشاءالله يتسموا بصفاء النيه ونصاعة القلب ومحبة لشخصي الضعيف واسرتى اعتز بها جدآ الحمدلله حتي المهاجمات ليسوا محجبات سبحان الله يعني رسائلهم مجرد قلوب يملؤها ( الغل ) اعازنا الله منه.