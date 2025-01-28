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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الحوت.. حظك اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025: اتبرع للجمعيات الخيرية

برج الحوت
برج الحوت
حياة عبد العزيز
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تبدأ احتفالات برج الحوت من 19 فبراير إلى 20 مارس، يستطيع التخلي عن الماضي، والتطلع إلى المستقبل بإثارة وتفاؤل.

 ‏

وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

برج الحوت وحظك اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025

 لا تدع الأنا تؤثر على علاقتك. يجب أن يستمر التزامك في العمل وسيؤدي هذا إلى نتائج جيدة. قد تكون الصحة مزعجة. لن توجد مشاكل تتعلق بالثروة

توقعات برج الحوت على الصعيد العاطفي 

عبر عن مشاعرك دون تردد وبما أن نجوم الرومانسية أكثر إشراقًا هذا الأسبوع، فسيتم قبول عرضك.قد تعود أيضًا إلى علاقة حب قديمة ولكن تأكد من عدم المساس بالعلاقة الحالية. 

 ‏توقعات برج الحوت صحيا  

إنه يوم رائع للاستمتاع بالعادات الصحية، مثل تناول وجبات مغذية والبقاء رطبًا. إذا كنت تشعر بالتوتر أو الإرهاق، ففكر في أخذ استراحة قصيرة أو الذهاب في نزهة لتصفية ذهنك. استمع إلى احتياجات جسمك واستجب وفقًا لذلك. 

توقعات برج الحوت المهني

 لن يتم تقديم أي وعود غير واقعية يمكن أن تسبب عواقب وخيمة في المستقبل. يُنصح بأن تتحلى بالصبر وتحافظ على علاقة ودية مع كبار السن والرؤساء.   

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة 

ورغم أن الاستثمار قرار جيد، إلا أنه من الأفضل أن تبتعد عن العقارات لأن هذا ليس الوقت المناسب لذلك. ويمكن لكبار السن أن يفكروا في تقسيم الثروة بين الأبناء، كما أن الجزء الأخير من الأسبوع مناسب للتبرع للجمعيات الخيرية

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