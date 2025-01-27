موعد شهر شعبان 2025 - 1446 ولماذا سمي بهذا الاسم

موعد شهر شعبان 2025 م – 1446 هـ .. شعبان هو الشهر الثامن من السنة القمرية أو التقويم الهجري (العربي)، وكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يصوم معظم أيام شهر شعبان، وفقا لما أخبرت عنه السيدة عائشة في الحديث الوارد في كتاب الصحيح لـ«البخاري»: «كان رسول الله يصوم حتى نقول لا يُفطر، ويُفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صيامًا منه في شعبان».

لماذا سمي شهر شعبان بهذا الاسم

كانت تسمية هذا الشهر كباقي الشهور في عصر ما قبل الإسلام، وسُمي هذا الشهر بـ شعبان لتشعب القبائل العربية وافتراقها للحرب، بعد قعودها عنها في شهر رجب، إذ كانت الحرب محرمة عليهم خلال هذا الشهر بوصفه أحد الأشهر الحرم.

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موعد شهر شعبان 2025 ولماذا سمي بهذا الاسم

فضل شهر شعبان في الإسلام

مع اقتراب نهاية شهر ربيع الثاني لعام 1446 هجرية، يترقب المسلمون حلول شهر شعبان، الذي يعد محطة مهمة تسبق شهر رمضان، وفقًا للتقويم الهجري، ومن المتوقع أن يبدأ شهر شعبان 2025م-1446 هـ يوم الجمعة 31 يناير 2025 ميلادية.

موعد ليلة النصف من شعبان

سيكون منتصف شهر شعبان 1446 هـ يوم الجمعة 14 فبراير 2025 ميلادية، وهو ما يتوافق مع 15 شعبان 1446 هـ، وهذه الليلة تُعد من الليالي المباركة التي يهتم المسلمون بإحيائها بالدعاء والعبادة، وهي ليلة النصف من شعبان التي يكثر فيها الاستغفار لله تعالى.

موعد نهاية شهر شعبان 2025

من المتوقع أن ينتهي شهر شعبان 1446 هـ يوم الجمعة 28 فبراير 2025 ميلادية، ويحل بعده شهر رمضان المبارك، الذي ينتظره المسلمون بشغف للصوم والعبادة.

موعد شهر شعبان 2025 ولماذا سمي بهذا الاسم

فضائل شهر شعبان

شهر شعبان من الأشهر الفضيلة التي ورد في فضلها كثير من الأحاديث النبوية الشريفة، ومن أبرز الفضائل التي ذُكرت عن شهر شعبان ما يلي:

ذكر ابن عباس رضي الله عنه قائلًا: «ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرًا كاملًا غير رمضان».

كيف كان النبي يستقبل شهر شعبان ؟

كان النبي يغتنم أيام شهر شعبان ولياليه في الطاعات من صيام واستغفار وقراءة القرآن، ومن فضائل شهر شعبان أن الله جعله ظرفًا لحدث عظيم ألا وهو تحويل قبلة المسلمين من بيت المقدس إلى البيت الحرام إكرامًا لوجه المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث كان هذا الحدث أمنية لدى الرسول وكان يقلب وجهه في السماء يرجو أن يجعل الله أمنيته حقيقة فمن الله عليه بتحقيقها لرغبة الرسول في ذلك.

وسجّل القرآن ذلك فقال الله تعالى: (قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون).

وشهد شهر شعبان أيضا أمر الله تعالى المسلمين بالجهاد في سبيله وجعله واجبًا عليهم، كما أن غزوة بدر الصغرى وقعت في شهر شعبان.

فضائل شهر شعبان

ومن فضائل شهر شعبان يشعر المسلم بروحانيات شهر رمضان ومن أحسن فضائل شهر شعبان هي التأهب لشهر رمضان بالصلاة والدعاء وصلة الأرحام وغيرها من الأفعال الصالحة، لا بد أن يستغل الفرد فضائل شهر شعبان للتطهر من المعاصي ودخول شهر رمضان خالي من الذنوب.

وفضائل شهر شعبان كثيرة منها استحباب الصيام كي يهيئ الإنسان نفسه لصيام شهر رمضان، وأيضا من فضائل شهر شعبان أنه ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل.

من فضائل شهر شعبان الأعمال الصالحة في الأوقات التي تكون فيها النفس غافلة أصعب وأشق عليها من الأوقات التي تكون فيها النفس يقظة، فقد ورد في السنة النبوية عن ليلة النصف من شهر شعبان (أن الله يغفر فيها لكل عباده إلا المشرك)، وقد رأي الرسول صلى الله عليه وسلم أن المسلمين ينتبهون لشهر رجب ويعظمونه ويقدسونه على بقية الأشهر، كما رأى تعزيم المسلمين لشهر رمضان، فأراد الرسول الكريم أن يوضح لنا فضل شهر شعبان.

الصيام في شعبان

كما يعتبر الصيام في شهر شعبان يأخذه المسلمين كتدريب على صيام شهر رمضان، حتى لا يدخل عليهم رمضان فيلاقوا مشقة في الصيام، بل يكون تدرب واعتاد على الصيام، وهذا يجعل المسلم يدخل في صيام رمضان بنشاط وروح عالية.

وعن فضل الصيام في رمضان ورد في السنة النبوية وعن أسامة بن زيد رضيَ الله عنهما أنَّه سأل النَّبيَّ صَلَّى الله عليه وسَلَّم فقال: يا رسول الله، لم أركَ تصوم شهرًا منَ الشهور ما تصوم في شعبان، فقال صَلَّى الله عليه وسَلَّم: (ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله تعالى فأحب أن يُرْفعَ عملي وأنا صائم) رواه الترمذي والنسائي.

لذلك نجد من يصوم يومي الإثنين والخميس فقط من النصف الأول من شهر شعبان، وهناك من يكتفي بصيام يوم النصف من شعبان لما يحتويه اليوم من روحانيات.

وتعد ليلة النصف من شعبان أحد أكثر الأيام التي تكثر فيها العبادة وتستجاب فيه الدعوات، كما كان يحرص النبي على الإكثار من الصيام في شعبان لأنه شهر ترفع فيه الأعمال، إضافة أن الصيام من السنن الجليلة التي لها فضل كبير عند الله عز وجل.

عبادات مستحبة في شهر شعبان

ويستحب على المسلم في شهر شعبان الابتعاد عن الذنوب والمعاصي، وتكثيف الطاعة والأعمال الصالحة من أجل التقرب إلى الله عز وجل، والإكثار من الدعاء التي سيستجيب الله لها بكرمه وعفوه.

وفي شهر شعبان ترفع الأعمال والمقصود بالأعمال هي أعمال السنة كاملة، لذلك يتطلب من المسلم في هذا الشهر الاجتهاد حتى تكون خاتمة أعماله حسنة، لأن حسن الخواتيم من الأمور التي على المسلم الإلحاح في طلبها من الله عز وجل، ففي الأدعية المأثورة (اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك.

وردت الكثير من الأحاديث التي تبين فضل شهر شعبان ومنها: عن أم المؤمنين عائشة -رضى الله عنها- قالت: (ما رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صيامًا منه في شعبان) رواه البخاري ومسلم.

وكان الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم، يهتمون بشهر شعبان أسوة بالرسول صلى الله عليه وسلم، فبقدوم شهر شعبان تراهم ينكبون على القران يتلونه ويتدارسونه فيما بينهم، ويخرجون الصدقات من أموالهم، ويسارعون في فعل الخيرات، كي يهيئوا أنفسهم للشهر الكريم، حتى إذا أقبل رمضان ترى قلوبهم عامرة بالإيمان وألسنتهم رطبة بذكر الله عز وجل، وجوارحهم عفيفة عن فعل الحرام طاهرة نقية، وبناء عليه يشعرون بلذة الصيام وحلاوة القيام، ولا يملون أو يكلون من فعل الأعمال الصالحة، لأن قلوبهم ملأها الإيمان وتغلغل النور في أرواحهم، واطمأنت نفوسهم بذكر الله وعمل الخير والابتعاد عن المنكر، قال الله تعالى في كتابه الكريم: (الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب).

صيام شهر شعبان

جعل الرسول شهر محرم وشعبان مخصصين للصيام، فقال ابن رجب رحمه الله بين تفضيل صيام داود عليه السلام وصيام شعبان وصيام يومي الاثنين والخميس (أن الرسول بين أن صفة صيام داود كانت لنصف الدهر فقط، وكان الرسول يفرق بين أيام صيامه تحريًا للأوقات والأيام الفاضلة).

ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في توضيح حكمة الرسول من الإكثار من الصيام في شعبان: (أن شهر شعبان يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، حيث يكتنفه الناس شهران عظيمان، الشهر الحرام رجب، وشهر الصيام رمضان، فقد اشتغل الناس بهما عنه، فصار مغفول عنه، وكثير من الناس يظن أن صيام شهر رجب أفضل من صيامه، لأن رجب شهر حرام، وليس الأمر كذلك في شعبان).

يعتبر شهر شعبان منحة إيمانية، على كل مسلم أن يغتنم أيامها ولياليها في التقرب إلى الله بالطاعات في شتى أنواعها المختلفة، صيام وقيام وصدقات وقراءة قران وصلة أرحام واستغفار ودعاء شهر شعبان بمنزلة فترة تدريبة للروح والبدن، وجعلها مستعدة لاستقبال شهر رمضان.

ينعم الله علينا بمواسم للطاعات لا بد من استغلالها حسن استغلال، ففي هذه المواسم تنال الأعمال فيها البركة ببركة الوقت التي تحدث فيه، ف شهر شعبان من المواسم التي يكثر الرسول فيها من العبادات والقربات، وتخصيص الرسول شهر شعبان للصيام مقترن برفع الأعمال إلى الله، بمعنى أن الأعمال ترفع إلى الله عز وجل في شهر شعبان، ولكنها تعرض في ليلة الإثنين والخميس من كل أسبوع، فرفع الأعمال يكون على ثلاثة أنواع وهي: رفع عمل الليل قبل عمل النهار، ورفع عمل النهار قبل عمل الليل، وترفع أيضا في شعبان، ودليل ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (يتعاقبون فيكم: ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر)، ولأجل رفع الأعمال أحب الرسول أن يرفع عمله وهو صائم.

وليلة النصف من شعبان لها منزلة كبيرة، قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: (يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاحن)، والحكمة من كثرة الصيام لأجل إحياء أوقات الغفلة بالطاعة والعبادة.

الاستعداد لشهر رمضان 2025

يستعد المسلمون في شهر شعبان لصيام رمضان عبر صيام بعض أيام هذا الشهر، إحياءً للياليه بالدعاء والتوبة، وزيادة الطاعات، ومن بين تلك الأعمال يعد صيام يوم النصف من شعبان من الأعمال المستحبة التي يوليها المسلمون اهتمامًا خاصًّا، مع نية التقرب إلى الله.

كما يعد شهر شعبان فرصة للتطهر من الذنوب والتقرب إلى الله، وهو بمنزلة التمهيد لصوم شهر رمضان المعظم.