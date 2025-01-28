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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أفضل الأعمال في شهر شعبان.. ترك المعاصي والطاعة تقربًا إلى الله

أفضل الأعمال في شهر شعبان
أفضل الأعمال في شهر شعبان
عبد الرحمن محمد
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مع اقتراب شهر شعبان، تتزايد التساؤلات حول أفضل الأعمال التي يُمكن للمسلمين القيام بها خلال هذا الشهر المبارك، الذي يُعد مقدمة لشهر رمضان الكريم.

 وفي هذا السياق، أشار الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلا أن أفضل الأعمال في شهر شعبان ترتكز على إصلاح النفس، وترك المعاصي، والتقرب إلى الله بالطاعات المختلفة.

استشهد الشيخ عويضة بما ورد عن سيدنا الحسن البصري، حينما سأله أحدهم عن أحب الأعمال إلى الله، فذكر أن ترك الحرام هو العمل الذي تُكمل به الطاعات، وهو ما يُعد أساسًا لمراجعة النفس وتحسين الأخلاق في هذا الشهر.

 وأوضح أن شهر شعبان يُمثل فرصة حقيقية للمسلمين لتغيير سلوكياتهم وفتح باب التوبة والإقبال على الله.

وأكد أن من أفضل الأعمال في شهر شعبان ترك المعاصي والابتعاد عن المحرمات، مع الحرص على الطاعات مثل الصلاة، والصيام، والصدقات، والاستغفار، وقراءة القرآن، والإكثار من الذكر.

 وذكر أن إصلاح ما بين العبد وربه، سواء بترك الذنوب أو تحسين العلاقة مع الله، هو من أحب الأعمال خلال هذا الشهر.

فضل الصيام ففي شهر شعبان 

وعن فضل الصيام في شهر شعبان، نقل الشيخ عويضة حديث أم المؤمنين السيدة عائشة -رضي الله عنها- التي قالت: "ما رأيتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته أكثر صيامًا منه في شعبان".

 كما ورد عن أم سلمة -رضي الله عنها- قولها: "ما رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان".

وأضاف أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يُكثر من الصيام في هذا الشهر الكريم، ويدعو المسلمين إلى اغتنام الفرصة في الإكثار من الطاعات التي تُقربهم من الله، موضحًا أن شعبان يُمثل تدريبًا روحيًا وبدنيًا لاستقبال شهر رمضان.

وأشار إلى حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي جاء فيه النهي عن الصيام بعد منتصف شعبان لمن لم يكن له عادة بالصيام، حيث قال: "إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا". وفسّر العلماء هذا الحديث بأنه يُشير إلى النهي عن البدء بالصيام بعد منتصف الشهر لمن لم يكن قد اعتاد على الصيام قبل ذلك.

وبناءً على ما سبق، يُمكن تحديد أفضل الأعمال في شهر شعبان في الإكثار من الصيام والقيام والصلاة، وقراءة القرآن، والذكر، والاستغفار، والصدقات، والزكاة، إلى جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع ضرورة التركيز على ترك الحرام والمعاصي كمدخل أساسي لكل هذه الأعمال الصالحة.

هذا الشهر الكريم يُعد فرصة ثمينة لكل مسلم لتطهير نفسه، ومراجعة حساباته، والعودة إلى الله بقلب نقي وإرادة صادقة، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

دار الإفتاء الشيخ عويضة عثمان أفضل الأعمال في شهر شعبان أول أيام شهر شعبان فضل الصيام ففي شهر شعبان

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