اليوم.. استكمال محاكمة متهمي خلية داعش قنا

تنظر اليوم الثلاثاء الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة المنعقدة بمجمع محاكم بدر في القاهرة، محاكمة متهمين بـ«خلية داعش قنا».

يصدر القرار برئاسة المستشار وجدى عبدالمنعم وعضوية المستشارين عبدالجليل مفتاح وضياء عامر وأمانة سر محمد هلال.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بتهمة قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام المجتمعي، بأن تولى المتهمون قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم.