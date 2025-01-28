قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا يفعل من استيقظ بأذان الفجر على كابوس؟.. النبي يوصيه بـ4 أمور
تبادل إطلاق نار على الحدود بين أمريكا والمكسيك
ترامب: لم أتراجع عن فكرة نقل الفلسطينيين .. وأمريكا لن تكون ملاذا آمنا للمهاجرين
تراجع أسعار الدواجن البيضاء اليوم بالأسواق.. ومفاجأة في سعر البانيه
أذكار قبل الفجر بساعة.. 7 كلمات يحبها الله في هذا الوقت
اليوم عودة إلى الشمال وغدا للقدس.. مشاهد رجوع النازحين لغزة تغضب إسرائيل
شركة مياه غازية عالمية تسحب منتجاتها في 6 دول بأوروبا
بعد زياد كمال.. الزمالك يفاوض لاعبا جديدا من إنبي وخلاف يعطل الصفقة
وزارة العدل الأمريكية تعلن إقالة 12 مسؤولًا مرتبطين بمحاكمات ترامب.. تقرير
مفاجآة من البنوك للمصريين.. أعلى فوائد شهادات في عام 2025 بالجنيه والدولار
ما معنى الظلم في دعاء سيدنا يونس عليه السلام؟ تعرف عليه
البرازيل تستدعي السفير الأمريكي على خلفية معاملة "مهينة" لمهاجرين مرحلين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اليوم عودة إلى الشمال وغدا للقدس.. مشاهد رجوع النازحين لغزة تغضب إسرائيل

النازحين
النازحين
محمد القاضي
×

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إن النازحين العائدين إلى ديارهم المدمرة في شمال قطاع غزة كانوا يرددون شعارات تعبّر عن الأمل والإصرار، منها: «اليوم عودة إلى شمال قطاع غزة، وغدًا العودة إلى مدينة القدس».

وأوضحت أن هذه المشاهد والعبارات أثارت انزعاج قادة الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة قادة المستوطنين، من بينهم إيتمار بن غفير، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المستقيل، والذي استقال بسبب الهدنة بين تل أبيب وحركة حماس.

وأضافت أبو شمسية، خلال رسالة مباشرة على الهواء، أن بن غفير علّق على مشاهد عودة النازحين: «ما يحدث هو استسلام مطلق من إسرائيل، وليس النصر المطلق الذي وعد به نتنياهو».

وأشارت إلى أن رئيس حكومة الاحتلال كان قد توعد بتحقيق نصر كامل على فصائل المقاومة الفلسطينية، خاصة في شمال قطاع غزة، الذي كان مخططًا لفصله عن الجنوب بموجب ما يسمى بخطة الجنرالات.

وأكدت مراسلة «القاهرة الإخبارية» أن بن غفير وصف الوضع الحالي في قطاع غزة بأنه عودة إلى يوم 6 أكتوبر، أي ما قبل الحرب، دون أن تحقق إسرائيل أي إنجاز يُذكر.

وذكرت، أن حركة حماس ما زالت تحتفظ بقدراتها العسكرية وسيطرتها على القطاع، مما يزيد من تعقيد الموقف بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي.

النازحين إسرائيل قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس على بوابة التعليم الأساسي |قريبا هنا

جدول إجازات شهر فبراير 2025 .. اعرف لك كم يوم

جدول إجازات شهر فبراير 2025 .. اعرف لك كم يوم

1000 جنيه.. طريقة التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة 2025

6 آلاف جنيه في السنة.. طريقة التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة 2025

الإيجار القديم

بعد حكم طرد ورثة مستأجر.. تعرف على حالات فسخ عقود الإيجار القديم

حسن مظهر

طفل فيلم الجراج.. تفاصيل جنازة حسن مظهر

شديد البرودة .. تحذير من طقس الثلاثاء

شديد البرودة .. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

البطاقة الشخصية

أسرع مكان تطلع منه البطاقة الشخصية 2025 .. اعرف التفاصيل

آلاء عبد العزيز

لأول مرة.. والد آلاء عبد العزيز يكشف حقيقة مرض ابنته: سأقاضي أصحاب التريند| تفاصيل

ترشيحاتنا

الإسراء والمعراج

ما الحديث الذى دار بين الله والنبي ليلة الإسراء والمعراج؟.. أمين الفتوى يجيب

الشيخ يسري عزام

هل رأى سيدنا النبي الله عزو جل؟.. يسري عزام يوضح

الفنان محمد صبحي

الفنان محمد صبحي: الدراما لا تهين العلماء والدين لا يقيد رسالة الفن

بالصور

مفاجأة.. زيوت تقلل الكوليسترول في الجسم| اكتشفها

زيوت تقلل الكوليسترول
زيوت تقلل الكوليسترول
زيوت تقلل الكوليسترول

فوائد إضافة ورق اللورا للشوربة.. مزايا مذهلة

ورق اللورا
ورق اللورا
ورق اللورا

باس الدبلة .. شاهد كواليس خطوبة حبيبة النجار وأحمد سليم

خطوبة حبيبة النجار
خطوبة حبيبة النجار
خطوبة حبيبة النجار

اكتشف فوائد الذرة.. تعالج البشرة والجسم والمشكلات النفسية

الذرة
الذرة
الذرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملك الأمريكي.. يرسم العالم من جديد!

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: السعودية أولا في سياسة ترامب الخارجية.. مسارات التعاون والتطلعات المستقبلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قالوا عنك

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: بعد غلق الأونروا.. هل سيتوقف دور المرأة الفلسطينية أيضا !

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: السياسية الخارجية الأمريكية مع ترامب

المزيد