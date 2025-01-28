الشروط والأوراق اللازمة.. أسهل الخطوات ل إنشاء مزرعة دواجن

قدمت وزارة الزراعة، العديد من التسهيلات خلال الفترة الحالية لإنشاء مزرعة دواجن؛ وذلك بهدف زيادة أعداد المزارع المنتجة للدواجن والبيض، وبالتالي زيادة الإنتاج وضبط الأسعار.

ومن جانبه ، قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة انه تم إرسال لجان لمزارع الدواجن للمتابعة الميدانية وتنفيذ تعليمات الوزير بتذليل العقبات التي تواجه صغار المربين وأصحاب مزارع الدواجن (التسمين أو إنتاج بيض المائدة) المتوقفة أو التي يرغب أصحابها في رفع كفاءتها، وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق، وزيادة طاقتها الإنتاجية، وتحسين العائد الاقتصادي، لعمل الدراسات الفنية اللازمة وإرسالها للبنك لتمويلها بقروض ميسرة بنسبة 5%.

إجراءات لضبط الأسعار

وأضاف "الصياد" أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لضبط أسعار دجاج التسمين وبيض المائدة في الأسواق، وقد انعكس ذلك على تراجع واستقرار أسعار الفراخ، وكذلك تراجع أسعار بيض المائدة بنحو 20%.

وأعرب عن توقعه أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التراجع في الأسعار، خصوصًا بعد رصد أعلى نسب إشغال لمزارع الدواجن نتيجة انخفاض أسعار الكتاكيت وتوافر الأعلاف وتراجع أسعارها، التي تمثل نحو 70% من جملة مصروفات التشغيل وتكاليف الإنتاج



ويقدم موقع "صدى البلد" أهم الأوراق والشروط اللازمة لإنشاء مزرعة دواجن.



الأوراق والشروط اللازمة لإنشاء مزرعة دواجن

- طلب ترخيص مزرعة دواجن.

- صورة من شهادة ملكية الأرض.

- صورة من رخصة البناء.

- دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع.

- دراسة الأمان الحيوي للمشروع.

- شهادة خلو الأرض من الأمراض الحيوانية.



أهم الشروط الواجب توافرها بالمزرعة:



- لا بد أن تكون المزرعة بعيدة عن التجمعات السكنية بمسافة لا تقل عن كيلو متر أو 2 كيلو متر.

- استصدار ترخيص لتشغيل المزرعة.

- يكون الترخيص مؤقتًا، ويتوجب تجديده بصفة دورية «مرة كل عام».

- الالتزام التام بضرورة تنفيذ جميع اشتراطات الأمان الحيوي.

- أن يكون البناء مطابقًا لمواصفات الصحة العامة.

- تحديد نوع الطيور التي ستُربى داخل المزرعة.

- الحصول على موافقة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عبر تقديم طلب ترخيص إلى مكتب الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابع للمحافظة.

- توفير البنية التحتية اللازمة لإنشاء مزرعة الدواجن، مثل مصادر المياه والكهرباء والصرف الصحي.