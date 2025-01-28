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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ أمراض السكر يقدم روشتة مهمة للحماية من مرض السكر.. تفاصيل

مرض السكر
مرض السكر
محمود محسن
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كشف الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، عن العديد من التفاصيل الخاصة، حول أنواع مرض السكر، وكيفية العلاج منه، وكيفية العلاج من السمنة، كونها احد أهم مسببات مرض السكر.

وإليكم أبرز التصريحات

أستاذ أمراض السكر بجامعة هارفارد: سنشهد 6 أنواع من مرض السكر بالمستقبل
أكد أنه لا يوجد نوعين فقط من السكر، مشيرا إلى أنه في المستقبل سنشهد أنواع متعددة من السكر تصل حتى النوع السادس.

وقال أن هناك نوع من مرض السكر مرتبط بالكبد الدهني، ونوع مرتبط بألتهاب الأعصاب الطرفية، ونوع لا يمثل مشاكل.

وتابع أن هناك نوع من السكر يمكن أن يتم شفاءه بسهولةـ خاصة مع النوع الذي يعاني من زيادة في الوزن، فلو تم علاج السمنة يمكن أن يتم العلاج بسهولة.

أستاذ أمراض السكر: العلاج الخاطئ يتسبب بالتهاب في البنكرياس

أكد أنه لا يوجد نوعين فقط من السكر، مشيرا إلى أن 39% من مرضى السكر يعود المرض إلى كبر السن.

وقالأن من الأعراض الخطيرة لمرض السكر، والعلاج الخاطئ إلتهاب في البنكرياس، ومن الممكن أن يتسبب بمضاعفات خطيرة قد تصل للوفاة

وتابع أنه على مريض السكر، الحصول على العلاج المناسب بوصف من الطبيب المعالج.

أستاذ أمراض السكر بجامعة هارفارد يقدم نصائح للوقاية من مرض السكر

أكدأن هناك حقن متخصصة لعلاج مرض السكر في مصر، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يتم الحصول على تلك الحقنة لغرض غير مرض السكر، وذلك وفقا لسلامة الدواء الأمريكية.

وقال أن مريض السكر عليه أن يستمر في الحصول على العلاج، خاصة أنه إذا كان مريض السكر يعاني من المرض بسبب السمنة.

وتابع أن تناول الطعام ببطئ شديد، إضافة إلى تناول الطعام مع الإحساس بالجوع، حتى الشبع، مع إستخدام زيت الزيتون في الطعام، وتناول منتجات الألبان.

 

مرض السكر السمنة السكر الدكتور أسامة حمدي

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