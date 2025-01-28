ترامب: مايكروسوفت تجري محادثات لشراء شركة التواصل الاجتماعي "تيك توك"

صرّح الرئيس دونالد ترامب، الاثنين، بأنه يعتقد أن شركة مايكروسوفت تجري محادثات لشراء شركة التواصل الاجتماعي "تيك توك"، موضحًا للصحفيين المرافقين له على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس ون" أنه يأمل في أن يشهد سباقًا تنافسيًا بين الشركات، مما قد يسمح للمنصة المملوكة للصين بمواصلة عملها في الولايات المتحدة.

وقال ترامب خلال حديث غير رسمي أثناء الرحلة عائدًا إلى واشنطن: "أنا أحب المنافسة لأنها تؤدي إلى أفضل الصفقات. هناك اهتمام كبير لأن الأمور واضحة جدًا؛ إذا وقعتُ، سيقوم أحد بشراء التطبيق، سيدفع مبلغًا كبيرًا من المال، ويوفر الكثير من الوظائف، ويبقي المنصة مفتوحة وآمنة للغاية. أما إذا لم أوقع، فسيتم إغلاقها."

جاءت تصريحات ترامب بعد أيام من توقيعه أمرًا تنفيذيًا يؤجل تنفيذ قانون مثير للجدل لمدة 75 يومًا. ينص القانون على حظر "تيك توك" في الولايات المتحدة ما لم يتم بيعه لمشترٍ أمريكي أو من دولة حليفة.

الخطوة التنفيذية جاءت عقب تعهّد ترامب الأسبوع الماضي بتأجيل التنفيذ، وهو ما قالت "تيك توك" إنه سمح لها بالعودة للعمل بعد توقف دام أكثر من 12 ساعة.

ورداً على سؤال مباشر يوم الاثنين عما إذا كانت مايكروسوفت في محادثات لشراء التطبيق، أجاب ترامب: "أود أن أقول نعم."

وأضاف: "هناك اهتمام كبير بـ'تيك توك'، اهتمام ضخم للغاية."