أبو ريدة يتابع التجهيزات النهائية لاستقبال المنتخب الوطني بمركز المنتخبات

حرص المهندس هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على متابعة الترتيبات والتجهيزات النهائية بمركز المنتخبات الوطنية، الذي يستضيف معسكر المنتخب الوطني، عصر اليوم، الأحد، استعداداً لخوض المباراتين الوديتين أمام السعودية وإسبانيا يومي ٢٧ و ٣١ مارس الحالي في إطار الاستعداد لبطولة كأس العالم ٢٠٢٦ .

وتفقد أبوريدة غرف الإقامة وصالات الجيم وملاعب التدريب والمطعم و غرف الاجتماعات، برفقة الدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد.

ويخوض منتخب مصر، تدريباته بمركز المنتخبات الوطنية، حتى موعد السفر يوم ٢٥ مارس الحالي إلى جدة لمواجهة السعودية، ثم السفر يوم ٢٨ من الشهر نفسه، لمواجهة إسبانيا.